Ricky van Wolfswinkel hakt definitief knoop door over toekomst bij FC Twente

Ricky van Wolfswinkel blijft nog een jaartje bij FC Twente, zo communiceren de Tukkers via de eigen kanalen. De 35-jarige spits heeft zijn contract met één seizoen verlengd en ligt derhalve tot medio 2025 vast in De Grolsch Veste.

“Drie jaar geleden kwam ik bij FC Twente en had ik één groot doel: met FC Twente in Europa in”, vertelt Van Wolfswinkel op de clubsite trots over zijn contractverlenging. “Afgelopen jaren hebben we met trots, ambitie en een goede dosis nuchterheid iets heel moois opgebouwd."

"Niet alleen op het veld, maar ook daar buiten", vervolgt de aanvaller. "De weg die wij afgelegd hebben is uniek. Ik ben 'onmeunig' trots dat ik hier deel van uitmaak en volgend jaar ben ik er gewoon weer bij.”

Of Van Wolfswinkel dan spits nummer één is bij FC Twente, is de vraag. In Enschede wordt de laatste maanden flink over en weer geflirt met Wout Weghorst, die nu nog op de loonlijst staat bij TSG Hoffenheim.

Toch heeft Van Wolfswinkel besloten er een seizoen aan vast te plakken bij FC Twente. Dat stemt technisch directeur Arnold Bruggink tevreden. “We zijn heel blij dat Ricky ook komend seizoen voor FC Twente speelt”, aldus de td.

"Ricky heeft afgelopen jaren een grote bijdrage gehad in de prestaties van de club en vervult ook een heel positieve rol binnen de selectie. Ricky bewijst op elke training en in elke wedstrijd dat hij topfit is en een heel grote drive heeft."

"Een slimme spits met een sterk karakter", looft Bruggink de kwaliteiten van de routinier. "Komend seizoen gaat Ricky in de Eredivisie en op het Europese podium wederom van grote waarde zijn voor FC Twente.”

