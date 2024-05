Noa Lang wil show stelen bij feest PSV en neemt voorschot op volgende landstitel

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV, waar het op de dag dat het zich tot kampioen van het seizoen 2023/24 kan kronen niet ontbreekt aan zelfvertrouwen.

De sociale media-afdeling van de Brabanders toont zich behoorlijk bedreven op de ochtend van de eventuele kampioensdag. De Eindhovenaren plaatsten eerst een fraaie opwarmvideo, waarin Luuk de Jong de fans bedankt voor de onvoorwaardelijke steun sinds de laatste landstitel in 2018.

Later op de ochtend deelde PSV op de kanalen een appgesprek met de nog altijd geblesseerde Noa Lang. De vleugelflitser werd eerst gevraagd over hoe zijn medisch herstel verloopt. Dat antwoord bleek positief. "Gaat beter, thanks. Bijna back on track."

Aan een voorspelling durfde Lang zich ook wel te wagen. PSV - Sparta wordt volgens hem 4-0. En zin in een kampioensfeestje heeft de aanvaller wel. "25ste landstitel en een sfeer die niemand ooit gaat vergeten."

"Ik ben benieuwd hoe jullie Brabanders feesten", vervolgt de in regio Rotterdam opgegroeide Lang, die het aan bravoure overigens ook niet ontbreekt. "Voorproefje voor de 26ste van volgend jaar", knipoogt hij. Een optreden van zijn persoon sluit Lang, die in september het muzieknummer 7k op je feestje uitbracht, bovendien niet uit.

