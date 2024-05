Pascal Jansen gaat voor het eerst in op plotseling ontslag bij AZ

Pascal Jansen gaat zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie voor het eerst in op zijn tussentijdse ontslag bij AZ. De trainer noemt de beslissing van de Alkmaarders om hem de laan uit te sturen in januari na een serie teleurstellende resultaten een 'klein krasje'.

"Ik moet je eerlijk zeggen dat het mij ook verraste", erkent Jansen, die ruim drie jaar als hoofdtrainer aan AZ verbonden was. "Je weet in ons vak dat het zoiets kan gebeuren. Ik begreep van Guus Hiddink dat dit soort krasjes erbij horen. Maar voor mij is dit maar een klein krasje."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Geen wrok

Jansen deed het lange tijd heel behoorlijk bij AZ. Desondanks kwam na een mindere periode een einde aan de samenwerking, al is dat voor de coach geen reden om wrok te koesteren richting de directie van de subtopper.

"Max Huiberts en Robert Eenhoorn hebben mij deze kans gegund om deze rol op me te nemen. Daar ben ik ze nog tot op dag van vandaag dankbaar voor", deelt Jansen ondanks het ontslag complimenten uit aan de technisch en algemeen directeur van AZ.

Voor Jansen is zijn ontslag bij AZ niet iets om maandenlang om te treuren. "Ik heb het verhaal aangehoord. Na een kwartier had ik het een plek gegeven en dan ga je verder met je leven. Het hoort erbij, zij hadden er hun redenen voor", aldus de 51-jarige oefenmeester.

AZ presteerde in de eerste seizoenshelft van dit seizoen nog heel behoorlijk, weet ook Jansen. "Einde van het kalenderjaar 2023 hadden we wat wisselende resultaten. Voor zover ik weet hadden we een bijzondere seizoenstart. We liepen gelijke tred met PSV."

"We waren vrij aardig onderweg, ondanks alle mutaties van afgelopen zomer. Maar er werden andere dingen besloten en dan ga je verder met je leven", zo besluit Jansen. De in Londen geboren trainer heeft nog geen niewe club, al werd hij al wel twee keer gespot bij thuisduels van Ajax.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties