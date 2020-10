Cillessen maakt indruk: ‘Laat de discussie nu maar eens stoppen!’

Frenkie de Jong (8,5) en Jasper Cillessen (8) krijgen de hoogste cijfers van Marciano Vink, die de Oranje-internationals tegen Italië beoordeelde namens De Telegraaf. De oud-international zag Cillessen een sterke wedstrijd spelen in Bergamo en vindt dat het afgelopen moet zijn met de discussie rondom zijn positie in het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer is door Vink eveneens beoordeeld met een acht: “Mooi voor Frank dat hij met zijn Nederlands elftal, want dit elftal was zijn keuze, onder zo’n enorme druk van de pers en de publieke opinie zo presteerde tegen een groot voetballand als Italië”, aldus Vink.

Oranje speelde woensdagavond met 1-1 gelijk tegen de Italiaanse ploeg. Nederland kwam na iets meer dan een kwartier spelen op achterstand door een doelpunt van Lorenzo Pellegrini. Met name Hans Hateboer ging hier opzichtig in de fout, zo zag Vink. “Hans was debet aan de goal van Italië doordat hij niet goed de binnenkant hield”, aldus de rapporteur, die de Atalanta-back een 4,5 uitdeelt. “Bij een tweede cruciaal moment kwam hij goed weg omdat zijn te korte terugspeelbal niet tot een doelpunt leidde en daardoor de ploeg niet fataal werd. Ik had aanvallend veel meer inbreng van hem verwacht.”

De man van de wedstrijd was niet Stefan de Vrij of Frenkie de Jong

Meer is Vink te spreken over Cillessen, die Oranje met een aantal reddingen op de been hield. “Laat de discussie rond zijn positie en het niet spelen bij zijn club nu maar eens stoppen! Hij bewijst keer op keer dat hij en niemand anders in het Nederlands elftal onder de lat hoort”, zo klinkt het. Van alle verdedigers krijgt Nathan Aké met een zeven het hoogste cijfer. “Nathan speelde een puike eerste helft. Hij was enorm scherp en bleek ook aan de bal prima. In de tweede helft had hij iets meer moeite met Moise Kean, maar na verloop van tijd kreeg hij ook op hem beter grip.”

De Jong werd in de Italiaanse media al bewierookt en ook Vink is onder de indruk van het spel van de Barcelona-middenvelder. “Veruit de man van de wedstrijd. Er is maar één echte baas op het veld, die het tempo bepaalt, met zijn prachtige versnellingen en het temporiseren van het spel. Regelmatig gaf hij in woord en gebaar aan waar de verdedigers konden inschuiven. Als hij zo voetbalt is het echt een genot om naar hem te kijken.” Memphis Depay moet genoegen nemen met een zes. “Ik denk dat Memphis zelf ook weet dat sommige voorzetten en acties slordig waren en beter konden. Hij werkte hard, maar vooral in de eindfase bleef hij enorm ongelukkig. Hij had in zekere zin een aandeel in de goal van Donny en hij had een prachtig schot dat Donnarumma fraai keerde.”

De cijfers van Vink: Cillessen 8; Hateboer 4,5, De Vrij 6,5, Van Dijk 6, Aké 7, Blind 6,5; Wijnaldum 6,5, Van de Beek 7, F. De Jong 8,5; Depay 6, L. De Jong 6,5.