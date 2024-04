Bekerfinale Feyenoord - NEC: dit zijn de vermoedelijke opstellingen

Feyenoord en NEC nemen het zondagavond vanaf 18:00 uur tegen elkaar op in de strijd om de TOTO KNVB Beker. De Rotterdammers wonnen de Dennenappel al dertien keer eerder, NEC nog nooit. Het duel in De Kuip is live te zien bij ESPN. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van beide ploegen.

Feyenoord

De laatste keer dat Feyenoord de TOTO KNVB Beker won, in 2018, was devan goud. Het was de honderdste keer dat de cup werd uitgereikt door de KNVB en dus werd er een speciale variant van gemaakt.

Het Feyenoord-doel wordt zondag verdedigd door Timon Wellenreuther. Vorige week maakte trainer Arne Slot bekend dat de Duitser de voorkeur krijgt boven Justin Bijlow, die wel weer is teruggekeerd van een blessure.

Op het middenveld lijkt Slot wel een probleem te hebben. 1908.nl wist zaterdag namelijk te melden dat Mats Wieffer in aanloop naar de bekerfinale geblesseerd is afgehaakt tijdens de training. Het meespelen van de middenvelder is 'hoogst onzeker'.

Indien Wieffer niet fit genoeg is om te spelen, lijkt Ramiz Zerrouki de meest logische vervanger. De van FC Twente overgekomen Algerijn stond nog nooit met een prijs in zijn handen. Calvin Stengs en Quinten Timber zijn een zekerheid op het middenveld. De voorhoede wordt gevormd door Yankuba Minteh, Santiago Gimenez en Igor Paixão.

NEC

In Nijmegen leeft men al weken toe naar de 'belangrijkste wedstrijd van het jaar'. Voor NEC is het de vijfde bekerfinale uit de clubgeschiedenis. De voorgaande vier gingen echter allemaal verloren en dus zal de ploeg van Rogier Meijer historie willen schrijven.

In 1973 was NAC Breda te sterk, in 1983 Ajax, in 1994 Feyenoord en in 2000 Roda JC. De Nijmegenaren wachten daardoor nog altijd op de eerste grote prijs uit de clubgeschiedenis. Wel werd NEC twee keer kampioen van de eerste divisie.

Robin Roefs heeft onder de lat plaatsgemaakt voor Jasper Cillessen. Roefs keepte nagenoeg het hele bekertoernooi, maar werd voor aanvang van de halve finale tegen SC Cambuur (1-2 na verlenging) vervangen door Cillessen. De 65-voudig Oranje-international keept zondag ook.

Wat verder opvalt aan de opstelling van NEC is de basisplaats van Bart van Rooij. De rechtsback keert terug van een blessure en maakt zijn eerste minuten sinds 30 maart. Ook Lasse Schöne is weer van de partij, maar moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Geertruida; Zerrouki, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Proper, Chery; Sano, Ogawa, Hansen.

