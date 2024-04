Nieuwe concurrent Flekken en Verbruggen? ‘Heb keeperstrainer Oranje gesproken’

Jasper Cillessen rekent niet op een plekje in de selectie van het Nederlands elftal komende zomer, maar sluit een terugkeer in Oranje niet uit. De doelman van NEC heeft onlangs zelfs met keeperstrainer Patrick Lodewijks gesproken, zo vertelt Cillessen voor de camera van ESPN.

Afgelopen interlandperiode keepte zowel Mark Flekken als Bart Verbruggen een wedstrijd. Het tweetal is, indien fit, komende zomer verzekerd van een plekje in de EK-selectie van Ronald Koeman, zo heeft de bondscoach reeds aangegeven.

Marco Bizot completeerde afgelopen maart het keepersgilde van Oranje. De voormalig speler van onder meer FC Groningen en AZ presteert alleraardigst in de Ligue 1 met Stade Brest en genoot tijdens interlandbreak de voorkeur boven Nick Olij.

Ook Cillessen is de laatste weken echter sterk aan het keepen en zijn naam wordt her en der weer in verband gebracht met het Nederlands elftal. Ook bij de bond zelf houden ze hem nauwlettend in de gaten, zo blijkt.

"Ik heb voor de interlandperiode contact gehad met de keeperstrainer", zo vertelt Cillessen. "Dus ik weet wat de situatie is." Lodewijks zou de schotstopper de boodschap 'Ga zo door' hebben meegegeven.

Desondanks gaat Cillessen niet uit van deelname aan het EK. "Nee, op dit moment, als iedereen fit is niet, nee. Maar goed, als er wat mensen wegvallen, mogen ze me altijd bellen", aldus de lachende keeper.

Cillessen is tevreden met het niveau dat hij momenteel aantikt. "Ik denk dat ik het nog laat zien. Ik denk wel dat ik nog wat in me heb en ik word na de bekerfinale pas 35, dus ik kan nog even mee."

