Kees Luijckx is overtuigd na NEC - PSV: ‘Een gegadigde voor Oranje’

Kees Luijckx is van mening dat Jasper Cillessen nog steeds in aanmerking hoort te komen voor het Nederlands elftal, zo zegt hij zaterdagavond in De Eretribune. De doelman van NEC blonk uit in de thuiswedstrijd tegen PSV (3-1 winst) door onder meer een strafschop te stoppen van Luuk de Jong.

PSV keek al tegen een 3-1 achterstand aan, toen De Jong een uitgelezen kans kreeg om de spanning terug te brengen. De spits mocht tien minuten voor tijd aanleggen vanaf elf meter, maar faalde doordat Cillessen de goede hoek koos.

In De Eretribune is de gestopte penalty van Cillessen onderwerp van gesprek. "Als keeper is mentaliteit je belangrijkste kwaliteit", aldus Luijckx. "Cillessen heeft heel veel tikken gehad."

"Met alles wat hij heeft meegemaakt kan je twee dingen doen: je verdrinkt of je komt bovendrijven. Hij komt bovendrijven. In de halve finale van de beker tegen Cambuur was hij ook ongelooflijk belangrijk. Nu zet hij zich opnieuw op de kaart."

Cillessen gaat er frontaal in bij Milan van Dongen: ‘Jij hebt mij uitgelachen!’

Jasper Cillessen haalde zijn gram bij Milan van Dongen. Lees artikel

Marciano Vink vindt vooral dat Cillessen moet stoppen met het aanpakken van journalisten. Meteen na NEC - PSV haalde Cillessen zijn gram bij Milan van Dongen, die hem in zijn ogen had uitgelachen in zijn podcast.

"De laatste die ik pakte telde niet (tegen RKC, red.) en daar heb jij nog om gelachen, dus nu kan ik lachen", was de eerste reactie van Cillessen bij ESPN in gesprek met Van Dongen.

"Daar heeft men om gelachen", haastte Van Dongen zich te zeggen. "Jij ook!", antwoordde Cillessen. "Ik heb je podcast gezien. Maar dat maakt niet uit. Nee, ga nou niet terugkrabbelen. Jij hebt mij ook uitgelachen."

Vink vindt het jammer dat Cillessen iedereen aanpakt. "Hij moet daar mee stoppen. Ik stond bij Ajax met Hélène, toen pakte hij haar ook aan. Als je daar iedere keer op terug moet komen... Het gaat erom dat je dat zelf een draai kan geven."

Luijckx vindt het vooral opvallend dat Cillessen alles leest en hoort. "Daarmee maak je het jezelf ook niet makkelijk", sluit de analist af.

