Ronnie Flex meldt zich op Threads en springt in de bres voor Jasper Cillessen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor artiest Ronnie Flex, die zich op Threads richt tot de pestkoppen van Jasper Cillessen.

Het was een goed weekeinde voor Jasper Cillessen. De NEC-goalie diende PSV zaterdag met zijn ploeg de eerste nederlaag van het seizoen toe (3-1), en stopte bovendien een strafschop in de slotfase.

Dat laatste leidde na afloop tot een confrontatie met Milan van Dongen. Cillessen beschuldigde de ESPN-presentator ervan hem vroeger uitgelachen te hebben, wat niet voor de eerste keer een mediastorm rondom de doelman creëerde.

Ronnie Flex, wiens echte naam Ronell Plasschaert is, neemt het op voor Cillessen. "Vind het zielig voor Cillessen man", schrijft Plasschaert op Threads. "Mensen pesten hem op tv in de comments op allerlei manieren, simpelweg omdat hij sociaal different is. Ze gaan het gooien op dat hij miljonair is en andere privézaken, maar hij is gewoon niet als de rest en voor dat noemen ze hem engerd etc."

Plasschaert richt zich rechtstreeks tot Cillessens haters. "Wel hopen dat je eigen kinderen ongeschonden het leven doorgaan, maar zelf ben je een volwassen BULLY. Ik kots echt van dat en ik haat op je", sluit de 31-jarige Capellenaar af.

Plasschaert, een uitgesproken Feyenoord-fan, is momenteel zelf verwikkeld in een conflict met platenmaatschappij TopNotch. Plasschaert vindt dat TopNotch in 2012 misbruik maakte van zijn onwetendheid toen het label hem een contract voorschotelde. De eerste rechtszaak tegen het label ging al verloren. Plasschaert ging wel in hoger beroep.

Cillessen kreeg verder vooral complimenten voor zijn sportieve optreden zondag. Analist Kees Luijckx gaf al aan de Groesbeker nog altijd als Oranje-kandidaat te zien. Cillessen keepte in maart vorig jaar zijn laatste interland. Toen stond hij negentig minuten onder de lat in het EK-kwalificatieduel met Gibraltar (3-0 winst).



