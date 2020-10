De Boer verrast en laat Berghuis opnieuw buiten basiself Oranje

Frank de Boer heeft de opstelling van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Italië van woensdagavond. De bondscoach kent Steven Berghuis ondanks zijn goede vorm geen basisplek toe; de voorhoede wordt verrassenderwijs gevormd door Memphis Depay en Luuk de Jong. De Boer opteert voor een 5-3-2-systeem, terwijl hij in de vorige twee interlands 4-3-3 speelde.

De Boer kan weer een beroep doen op Depay, die zondagavond door een schorsing ontbrak tegen Bosnië-Herzegovina (0-0). De sterspeler van Olympique Lyon begint samen met Luuk de Jong in de punt van de aanval. Omdat er niet met buitenspelers wordt gespeeld, verliezen Donyell Malen en Quincy Promes hun basisplek.

5??3??2?? Dit is onze opstelling voor de wedstrijd tegen Italië ??#ITANED pic.twitter.com/FSC4TiZaBw — OnsOranje (@OnsOranje) October 14, 2020

Oranje moet het stellen zonder de geschorste De Roon. De middenvelder van Atalanta hoopte uitgerekend in het stadion van zijn eigen club te kunnen spelen voor Oranje, maar liep tegen een gele kaart aan tegen Bosnië-Herzegovina en verliet het trainingskamp voortijdig. Door het wegvallen van De Roon heeft Donny van de Beek een basisplaats op het middenveld. Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong behouden hun plek.

In de achterhoede speelt De Boer met vijf man. Hoewel de bondscoach tevreden was over de dreiging van Denzel Dumfries aan de rechterflank, kiest hij ditmaal voor Hans Hateboer als rechtsback. De rest van de defensie bestaat uit Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké en Daley Blind. Het doel wordt verdedigd door Jasper Cillessen. Het duel in de groepsfase van de Nations League begint om 20.45 uur in Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Oranje hoopt een negatief record af te wenden: voor het eerst in de 115-jarige geschiedenis kan de nationale ploeg vier wedstrijden op rij droog blijven staan.

Opstelling Oranje: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké, Blind; Van de Beek, F. De Jong, Wijnaldum; L. De Jong, Depay

Opstelling Italië: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini