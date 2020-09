Van Basten komt terug op uitspraak: ‘Eén Feyenoorder kan bij Ajax meedoen’

Marco van Basten komt terug op een uitspraak die hij vorige week deed bij Rondo. Na de tweede speelronde van de Eredivisie stelde de analist dat geen enkele speler van Feyenoord goed genoeg zou zijn om bij Ajax mee te doen; een week later is hij ervan overtuigd dat één speler wel zou passen in de ploeg van Erik ten Hag. Hij raakte zondag tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag (4-2) onder de indruk van Marcos Senesi.

Tegen ADO maakte Senesi indruk met een prachtig doelpunt: met een sensationele omhaal bracht hij Feyenoord op een 2-1 voorsprong. De 23-jarige Argentijn is op dit moment een van de meest begeerde spelers van Feyenoord. Napoli en Paris Saint-Germain zouden het oog hebben laten vallen op Senesi, voor wie Feyenoord naar verluidt minstens dertig miljoen euro wil ontvangen. "Ik zei vorige week dat er geen speler van Feyenoord was die bij Ajax zou spelen. Er is er ééntje. Hij maakte een heel mooie omhaal", reageert Van Basten.

Tafelgenoot Jan van Halst beaamt bij Rondo dat Senesi 'heel goed' bezig is. "Maar verder was Feyenoord slordig en traag. Ze hadden echt mazzel in de eerste helft", voegt hij eraan toe. Volgens Aad de Mos was met name de voorhoede van Feyenoord 'een drama'. De analist licht aanvoerder Steven Berghuis uit, die in zijn ogen 'alles verkeerd raakte'. Berghuis speelde geen gelukkige wedstrijd, maar benutte zes minuten voor tijd op overtuigende wijze wel een penalty. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 4-2.

De Mos concludeert dat 'het sprookje van vorig seizoen' voorbij is bij Feyenoord. "Dick Advocaat had misschien na vorig seizoen moeten stoppen. Er is nu een tweestrijd tussen de spelersgroep en Advocaat. Hij wil achter de middenlijn spelen, zij willen druk naar voren zetten. Dick zegt dat zij dat niet kunnen. Niet prettig voor een coach", merkt De Mos op. Youri Mulder merkt dezelfde tweespalt. "In de vorige wedstrijden zag je Nicolai Jörgensen in zijn eentje druk zetten. Toen zag je twijfel in de ploeg: gaan we hem nou volgen?"