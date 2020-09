Eerste uitglijder van PSV op bezoek bij Heracles Almelo

PSV is na twee opeenvolgende overwinningen voor het eerst dit seizoen aangelopen tegen puntenverlies. Zowel Heracles Almelo als PSV kwam zondag tot scoren uit een strafschop, wat resulteerde in een 1-1 eindstand. Behoudens de strafschoppen stichtten beide ploegen vrij weinig gevaar. PSV sluit de derde speelronde af als nummer vijf van de Eredivisie, terwijl Heracles met vier punten plaatsneemt op de elfde plek.

De veelbesproken strafschop van Heracles werd in minuut 29 toegekend door arbiter Kamphuis. Een verre ingooi van Jeff Hardeveld vanaf de linkerflank werd in het strafschopgebied verlengd door spits Sinan Bakis, waarna Nick Viergever met zijn arm een beweging naar de bal maakte. De spelers van PSV, onder wie Viergever, protesteerden hevig. De bal leek Viergever niet onder okselhoogte te toucheren, maar videoscheidsrechter Christiaan Bax greep niet in. Uit de daaropvolgende strafschop mikte Rai Vloet raak in de rechterhoek; keeper Yvon Mvogo dook de verkeerde kant op.

Nick Viergever protesteert hevig na veelbesproken penalty voor Heracles

Het was een van de weinige opwindende momenten in de eerste helft. De strafschop was discutabel, maar er waren meer redenen voor de zwakke start van PSV: de bezoekers creëerden nagenoeg geen kansen in de eerste helft en hanteerden een laag tempo. Ook na de penalty bleef PSV onmachtig. In de blessuretijd kwam Heracles opnieuw tot scoren, maar die treffer werd afgekeurd: Adrian Szöke werd bediend door een steekpass van Vloet, was Viergever te snel af en kwam oog in oog met doelman Mvogo tot scoren. De arbitrage had enkele minuten nodig om te beoordelen of Szöke op het moment van spelen buitenspel stond en vervolgens werd het doelpunt inderdaad afgekeurd.

Aan het begin van de tweede helft voerde Roger Schmidt drie wissels door. Een van de spelers die naar de kant ging was Mohamed Ihattaren, die dit seizoen voor het eerst een basisplek had. Een van de invallers, Noni Madueke, leverde een belangrijke bijdrage: in een duel met Bijleveld ging de spits naar het gras, waarna Kamphuis naar de penaltystip wees. Vanaf elf meter benutte Philipp Max de buitenkans voor PSV. Het doelpunt bezorgde PSV geen nieuwe inspiratie, maar ook Heracles werd zelden echt gevaarlijk. Halverwege de tweede helft moest Mvogo wel ingrijpen na een inzet van Vloet. Een late uithaal van invaller Donyell Malen, die werd gepareerd door doelman Michael Brouwer, was nog een van de weinige wapenfeiten van PSV.