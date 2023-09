Eintracht Frankfurt neemt zeer merkwaardig besluit over ex-PSV'er

Vrijdag, 8 september 2023 om 19:43 • Lars Capiau • Laatste update: 19:55

Philipp Max speelt dit seizoen niet mee in de Conference League-campagne van Eintracht Frankfurt. Dat vertelt assistent-trainer Stefan Buck in gesprek met BILD. Dat besluit is opvallend te noemen, daar de ex-PSV'er dit seizoen tot nog toe in elk duel tot de basiself behoorde.

"De recente optredens van Max zijn niet wat ervan hadden gehoopt", legt Buck uit. De assistent-trainer heeft ondanks de opmerkelijke beslissing nog genoeg vertrouwen in de vleugelverdediger. "We zijn blij dat Philipp bij ons is. We hebben nog zoveel wedstrijden in de competitie en in de beker", laat de Duitse assistent-trainer zich optekenen.

De linksback speelde eerder, vanaf het seizoen 2020, in het Philips Stadion. In de winterperiode van dit jaar huurde Frankfurt de Duitser van PSV. In het restant van dat Bundesliga-seizoen kwam hij tien keer in actie, waarvan acht keer als basisspeler. In de zomer nam de Duitse club Max over, waar ook dit seizoen de 29-jarige verdediger een vaste waarde in de ploeg van trainer Dino Toppmöller lijkt.

Toch heeft de technische staf vanwege vormgebrek dus geen plekje ingeruimd in de selectie voor hem. In de Conference League neemt Frankfurt het op tegen Aberdeen, HJK Helsinki en PAOK. De Duitse club, die in de zomer met de verkoop van Randal Kolo Muani een recordverkoop bewerkstelligde, bevindt zich na drie wedstrijden op een tiende plek in de Bundesliga. Het wist door twee gelijke spelen tegen 1. FC Köln en 1. FSV Mainz en een overwinning op Darmstadt vijf punten binnen te slepen.