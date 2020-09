Nick Viergever protesteert hevig na veelbesproken penalty voor Heracles

De strafschop die arbiter Jochem Kamphuis in de eerste helft van het duel tussen Heracles Almelo en PSV toekende aan de thuisploeg, leidt tot verbazing op sociale media. Na een klein halfuur wees Kamphuis richting de stip na een vermeende handsbal van Nick Viergever; via de penalty bepaalde Rai Vloet de ruststand op 1-0 voor Heracles.

De veelbesproken strafschop werd in minuut 29 toegekend door arbiter Kamphuis. Een verre ingooi van Jeff Hardeveld vanaf de linkerflank werd in het strafschopgebied verlengd door spits Sinan Bakis, waarna Viergever met zijn arm een beweging naar de bal maakte. De spelers van PSV, onder wie Viergever, protesteerden hevig. De bal leek Viergever niet onder okselhoogte te toucheren, maar videoscheidsrechter Christiaan Bax greep niet in.

Uit de daaropvolgende strafschop mikte Vloet raak in de rechterhoek. Na de treffer bleef Viergever tevergeefs protesteren bij Kamphuis. De centrumverdediger van PSV was zeker niet de enige die zich niet kon vinden in het oordeel van de arbitrage. "Ze kunnen het elke keer uitleggen, maar als het iedere keer anders is dan is er simpelweg geen touw meer aan vast te knopen", schrijft analist Arnold Bruggink op Twitter.

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf kan zich 'nog enigszins voorstellen' dat Kamphuis een penalty toekende. "Dat de VAR die strafschop niet terugdraait, vind ik onbegrijpelijk", voegt hij daaraan toe. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagbad is het daarmee eens. "Viergever neemt wellicht enig risico met zijn beweging en het is misschien niet zo gek dat Kamphuis daardoor zijn oordeel velt, maar de bal komt niet op zijn arm. VAR Bax laat het onterecht lopen."

In de studio van FOX Sports zegt Kenneth Perez dat het incident moeilijk te beoordelen is. "Als de bal bij de schouder komt, is er niets aan de hand. Ik kan niet met honderd procent zekerheid zeggen of het strafbaar is. Als de scheidsrechter niet gefloten had, was het spel ook gewoon doorgegaan", geeft hij aan. Ronald de Boer vult aan: "Op televisie kun je het niet goed zien. Ik kan goed met Viergever meegaan."

Het penaltymoment was niet het enige moment in de eerste helft waarop de arbitrage een hoofdrol opeiste. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Adrian Szöke tot scoren namens Heracles: de aanvaller werd bediend door een steekpass van Vloet, was Viergever te snel af en kwam oog in oog met doelman Yvon Mvogo tot scoren. De arbitrage had enkele minuten nodig om te beoordelen of Szöke op het moment van spelen buitenspel stond en vervolgens werd het doelpunt inderdaad afgekeurd.