PSV en Max definitief uit elkaar: Eindhovenaren lijden miljoenenverlies

Vrijdag, 26 mei 2023 om 12:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:02

Er is een einde gekomen aan het huwelijk tussen PSV en Philipp Max. De linkervleugelverdediger werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan Eintracht Frankfurt en die club neemt hem nu definitief over. De huidige nummer acht van de Bundesliga had een optie tot koop bedongen bij de onderhandelingen en maakt daar nu gebruik van. Max won met PSV drie prijzen in 117 officiële wedstrijden.

Het definitieve vertrek van Max komt niet geheel uit de lucht vallen. De linksback verhuisde in januari naar Frankfurt en zou bij een positieve indruk permanent kunnen worden overgenomen. Sinds zijn komst kwam Max dertien keer in actie voor zijn nieuwe werkgever, waardoor de huurovereenkomst automatisch werd omgezet in een koopdeal. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om een bedrag van twee miljoen euro.

PSV lijdt daarmee een verlies van ruim vijf miljoen euro, daar de Duitser in de zomer van 2020 voor 7,7 miljoen euro werd overgenomen van FC Augsburg. Max begon ijzersterk bij PSV en speelde zich zelfs in de kijker bij bondscoach Joachim Löw, die hem datzelfde jaar nog liet debuteren bij de nationale ploeg. Vervolgens kwam al snel de klad erin en tikte de verdediger nooit meer het niveau aan van zijn beginperiode in Eindhoven.

Na amper drie jaar stokt de teller bij 117 officiële wedstrijden in alle competities. Daarin wist Max 8 keer te scoren en fungeerde hij 20 keer als aangever. De uitwedstrijd tegen FC Emmen gaat de boeken in als zijn laatste in het shirt van PSV. Max won twee keer de Johan Cruijff Schaal en eenmaal de TOTO KNVB Beker. PSV haalde met Patrick van Aanholt al een vervanger in huis voor Max. De negentienvoudig Oranje-international wordt ook volgend seizoen gehuurd van Galatasaray.