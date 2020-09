‘Als PSV in één keer van alle ellende af wil zijn, moet het Joël Drommel halen’

PSV versterkte zich woensdag voor de tweede keer in deze transferperiode met een keeper. De Eindhovenaren haalden de twintigjarige Vincent Müller weg bij Würzburger Kickers; eerder werd Yvon Mvogo, de huidige eerste keeper, al op huurbasis overgenomen van RB Leipzig. Volgens de analisten van Voetbalpraat had PSV dichter bij huis kunnen kijken en een poging kunnen ondernemen om Joël Drommel van FC Twente te strikken.

De nieuwe trainer Roger Schmidt hecht waarde aan de voetballende kwaliteiten van zijn doelmannen en dat was een belangrijke reden voor de komst van Mvogo. In zijn eerste competitiewedstrijd, uit tegen FC Groningen (1-3 zege) leidde een verkeerde inspeelpass van Mvogo op Jorrit Hendrix tot een tegendoelpunt; zes dagen later liet hij tegen FC Emmen (2-1 zege) een stuiterende terugspeelbal van Philipp Max onder zijn voet schieten, war ook resulteerde in een tegengoal.

Commentator Vincent Schildkamp noemt Drommel op zijn beurt ‘misschien wel de best meevoetballende keeper van Nederland’ en voegt eraan toe dat FC Twente bij een goed bod ‘altijd zal moeten verkopen’, daar de financiële situatie in Enschede nog altijd te wensen overlaat. Hans Kraay junior is het eens met de analyse van Schildkamp. "Als PSV in één keer van alle ellende af wil zijn, moet het Drommel halen. Je gaat mij niet vertellen dat Mvogo beter meevoetbalt dan Drommel", aldus de analist.

"Drommel gaat niet opbouwen met spelers die afgejaagd worden. Hoeveel ballen heeft hij tegen Feyenoord wel niet over zestig meter bij de backs op de stropdas gelegd?", vraagt Kraay junior zich af in het praatprogramma van FOX Sports, doelend op de wedstrijd van afgelopen zondag in De Kuip (1-1). "Dat is toch ook meevoetballen? Dat is functioneel. Hij komt ook zijn doel uit en heeft een goede reflex." Ruim een week eerder hield Drommel de nul in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen FC Emmen (2-0).

Als het aan Kraay junior had gelegen, zouden de keepers van zowel Feyenoord als FC Twente deel uitmaken van de voorselectie van Oranje voor de duels met Mexico, Bosnië-Herzegovina en Italië van volgende maand. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges koos echter voor Marco Bizot, Jasper Cillessen, Tim Krul, Jeroen Zoet. "Ik zie bijna geen keepers meer die hun doel uitkomen, maar Joël Drommel en Justin Bijlow doen dat wel. Op dit moment is Cillessen de beste, maar ik zou Drommel en Bijlow wel altijd opnemen in de selectie. Ze zijn allebei beter dan Krul en Bizot, en veel beter dan Zoet."