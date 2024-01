Vermoedelijke opstelling PSV: Noa Lang ook tegen Almere City bankzitter

Peter Bosz voert zaterdagavond twee wijzigingen door bij PSV, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Onder de lat maakt bekerkeeper Joël Drommel plaats voor Walter Benítez. Op het middenveld krijgt Mauro Júnior tegen Almere City de kans als vervanger van de geblesseerde Malik Tillman.

PSV ging woensdagavond in De Kuip met 1-0 onderuit tegen Feyenoord, waardoor het bekeravontuur erop zit voor de Eindhovenaren. Na het eerdere puntenverlies tegen FC Utrecht (1-1) afgelopen zondag, is het voor de Brabantse koploper zaak zich te revancheren in een thuisduel met Almere.

Bosz kan tegen de promovendus niet beschikken over Armel Bella-Kotchap, Joey Veerman, Malik Tillman en Ismael Saibari. Laatstgenoemde neemt met Marokko nog altijd deel aan de Afrika Cup.

Eerder deze week werd bekend dat PSV sterkhouder Veerman langer moet missen. Tillman heeft lichte klachten overgehouden aan het bekerduel met Feyenoord en zal daardoor niet aantreden tegen Almere. Mauro Júnior lijkt voor de tweede keer dit seizoen in de basis te starten.

Noa Lang moet tegen Almere opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. Bosz geeft voorlopig de voorkeur aan Johan Bakayoko en Hirving Lozano, ook omdat het twijfelachtig is of de Oranje-international negentig minuten kan spelen.

Benítez keert ten koste van Drommel terug onder de lat bij PSV. Almere gaat de Eindhovense koploper proberen te bestrijden met een 1-5-3-2-formatie, waarin Rajiv van La Parra voorin voor gevaar moet zorgen. De wedstrijd tussen PSV en Almere City begint zaterdagavond om 18:45 uur en is live te zien op ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Mauro Júnior, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Vermoedelijke opstelling Almere City: Bakker; Floranus, Jacobs, Van Bruggen, Barbet, Cathline; Resink, Robinet, Koopmeiners; Van La Parra, Hansen.

