Bosz haalt ‘man voor de toekomst’ per direct bij de A-selectie van PSV

Niek Schiks is per direct toegevoegd aan de A-selectie van PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend. De twintigjarige doelman heeft zijn aflopende contract verlengd tot medio 2027 en wordt beloond in de vorm van een promotie. Schiks keept dit seizoen zijn wedstrijden vooral in het beloftenteam.

Opvallend genoeg kwam Schiks als veldspeler binnen in de jeugdopleiding van PSV. De club ging met hem aan het werk en schoolde hem om tot doelman. De jonge sluitpost doorliep alle jeugdteams en kwam twee jaar geleden bij Jong PSV terecht.

"Het is een bijzonder leergierige jongen en ik beschouw hem als een waardevolle toevoeging aan ons keeperskorps", aldus Peter Bosz. "Buiten het feit dat hij erg goed is in het blokkeren van schoten en in een-tegen-een situaties, is hij ook nog eens goed aan de bal. Ik ben blij dat we hem mogen verwelkomen bij de hoofdmacht."

Ook directeur voetbalzaken Earnest Stewart is blij met de contractverlenging van Schiks. "Hij is een talentvolle jongen met een bijzonder goede instelling. Als een speler uit PSV Academy aansluit bij PSV 1 en tegelijkertijd zijn contract verlengt, mag dat gerust een succesverhaal worden genoemd."

Schiks kwam dit seizoen tot zestien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong PSV. Vorig seizoen noteerde hij hetzelfde aantal wedstrijden. Verder was hij actief in de UEFA Youth League en de Premier League International Cup.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schetst dat PSV Schiks ziet als 'man voor de toekomst'. De mogelijkheid bestaat dat de club hem in de toekomst gaat verhuren aan een club uit de Eredivisie, zoals dat eerder ook gebeurde met Jeroen Zoet. Hij vertrok tijdelijk naar RKC Waalwijk en werd vervolgens eerste doelman.

PSV heeft met Walter Benítez een onbetwiste nummer één onder de lat staan. Reservedoelmannen zijn Joël Drommel en Boy Waterman. Het is echter de vraag of de twee laatstgenoemde keepers ook volgend seizoen nog in het Philips Stadion te bewonderen zijn.

Van Drommel is bekend dat hij meer speeltijd wil. Waterman oriënteerde zich afgelopen seizoen al op een rol in de opleiding van PSV. Voor hem ligt mogelijk een toekomst als keeperstrainer in het verschiet. Het contract van Waterman loopt komende zomer af.

