Waterreus wijst mogelijke opvolger Benítez bij PSV aan: ‘Doet het heel erg goed’

Het zou Ronald Waterreus niet verbazen als PSV deze zomer afscheid neemt van Walter Benítez. De doelman beschikt in Eindhoven namelijk over een contract tot medio 2025 en levert de club bij een tussentijds vertrek nog een transferbedrag op. Waterreus denkt hardop na over adequate opvolgers van de Argentijnse keeper.

"Earnest Stewart heeft natuurlijk ook weer een band met Amerika", opent Waterreus de keepersdiscussie bij PSV in de podcast Skiete Willy van Voetbal International. "En als ik me niet heel erg vergis, is Matt Turner op dit moment de keeper van Amerika."

"Die zit in Engeland ergens op de bank. Daar gaan we al. Dat zou zomaar kunnen" Turner speelde dit seizoen twintig wedstrijden voor Nottingham Forest in alle competities. Hij ondervindt echter stevige concurrentie van de onlangs aangetrokken Matz Sels, die zaterdag tegen Newcastle United (2-3 nederlaag) onder de lat stond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik noemde net ook een andere suggestie, Nubel", verlegt Waterreus de aandacht naar Alexander Nübel, door Bayern München dit seizoen verhuurd aan VfB Stuttgart. "Die keepte vorig jaar bij AS Monaco. Daar heeft PSV twee keer tegen gespeeld. Een keer in de voorronde Champions League en een keer in de Europa League."

"Hij doet het op dit moment heel erg goed bij Stuttgart en gaat natuurlijk nooit terug naar Bayern zolang Neuer daar speelt. Ja, dat zijn ook opties", aldus de voormalig PSV-doelman, die ook in de Eredivisie rondkijkt naar eventuele opvolgers van Benítez.

"Ik denk inderdaad dat Lars Unnerstall in de Nederlandse competitie de beste keeper zou zijn. Maar ook Nick Olij zou een suggestie zijn. Maar hij is dan niet een onbetwiste nummer één in mijn optiek. En als je zo iemand haalt, dan zou je weer aan Jeroen Zoet kunnen denken als back-up", zo besluit Waterreus.

Benítez is onder trainer Peter Bosz de vaste eerste keus onder de lat bij PSV. Tweede keus Joël Drommel hoeft alleen te rekenen op speeltijd in de TOTO KNVB Beker. Het Eindhovense keepersgilde wordt compleet gemaakt door Boy Waterman en Kjell Peersman.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties