Felle discussie bij Studio Voetbal over Ihattaren: ‘Dat is toch niet fijn?'

Mohamed Ihattaren begon zondag bij PSV op de reservebank in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De reserverol van de achttienjarige aanvallende middenvelder was het gevolg van het feit dat trainer Roger Schmidt hem afgelopen week had weggestuurd bij een oefensessie. Het feit dat Ihattaren weggestuurd moest worden op een training is voer voor discussie aan tafel bij Studio Voetbal.

“Ik was er niet bij, maar ik vind hem de beste speler van PSV”, zo begint Rafael van der Vaart als Ihattaren ter sprake komt. Pierre van Hooijdonk vraagt zijn tafelgenoot of hij weleens is weggestuurd toen hij zeventien of achttien was. Van der Vaart antwoordt ontkennend, waarna presentator Sjoerd van Ramshorst aan Van Hooijdonk vraagt of dat veelzeggend is. “Ik vind dat wel wat, dat je op die leeftijd al in de frontlinie gaat komen en een nieuwe trainer je wegstuurt. Dat zal hij niet voor niks gedaan hebben. Ook Schmidt is op de hoogte van de capaciteiten en kwaliteiten van Ihattaren.”

“Hij heeft hem ook wel veel voor de verdediging gebruikt in de voorbereiding, dat vond ik ook wel opvallend”, reageert Van der Vaart op Van Hooijdonk. Kees Jansma stelt dat Ihattaren, die zonder speelminuten bij de selectie van Oranje zat voor de interlands tegen Polen (1-0 zege) en Italië (0-1 nederlaag), een ‘rare week’ heeft gehad. “Hij is ongelofelijk op het paard gezet als een geweldige grote voetballer. Dat moet je maar zien waar te maken en dan komen er teleurstellingen, dus er moet iemand in zijn buurt zijn die hem begeleidt.”

“Hij was stikchagrijnig na Polen en Italië. Er is blijkbaar iets gebeurd dat raar is voor een jonge speler, maar niet helemaal onlogisch”, gaat Jansma verder. Hij vindt geen bijval van Van Hooijdonk. “Dat vind ik wel onlogisch. Je bent teleurgesteld dat je niet speelt bij Oranje en dan kom je terug bij je maatjes, bij je club. Je werkt naar je eerste competitiewedstrijd in lange tijd toe en dan kan je je niet motiveren?”

Van der Vaart stelt dat het ‘fijn’ is dat dit gebeurt, omdat Ihattaren er alleen maar van leert. “Dat is toch niet fijn? Waarom is dat fijn?”, reageert Van Hooijdonk. “Ik dacht op een gegeven moment ook dat ik over water kon lopen”, verklaart Van der Vaart. “Waar hebben we het over? We hebben het over voetbal. Die gasten moeten dat wel leren. Dan heb ik liever dat hij het nu leert. Toen ik twintig was en op de bank werd gezet, dacht ik dat de hele wereld tegen me was. Je moet gewoon presteren op het veld en hij heeft dat toch gedaan?” Van der Vaart beaamt dat er in zijn tijd spelers waren die hem konden corrigeren en dat dit bij Ihattaren niet direct het geval is. “Moet Rosario dat tegen hem zeggen? Dan zou ik ook zeggen: ‘Zoek het lekker uit’.”