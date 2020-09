Jack van Gelder raakt geïrriteerd door foto van Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren beleeft geen gelukkige start van het nieuwe seizoen. De aanvallende middenvelder van PSV hoopte deze maand zijn debuut te maken bij het Nederlands elftal, maar bleef op de bank in de interlands tegen Polen en Italië in de Nations League. Na zijn terugkeer in Eindhoven werd hij door trainer Roger Schmidt van de training gestuurd, uit onvrede over de houding van zijn pupil. Zondag speelde Ihattaren slechts twintig minuten in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-3).

Het achttienjarige toptalent van PSV is 's avonds onderwerp van gesprek bij praatprogramma Rondo. In de talkshow wordt een foto getoond van Ihattaren op de bank bij Oranje, tijdens het verloren duel met Italië (0-1) in de Nations League van maandag. Zijn ogenschijnlijk norse houding op de foto zorgt voor irritatie bij presentator Jack van Gelder. "Hier werd ik wel een beetje moedeloos van. Ik kan hier niet zo goed tegen. Je hoeft niet te gaan lachen als je niet speelt en het gevoel hebt dat je ook niet gaat invallen, maar dit hoeft niet", zegt de presentator.

Youri Mulder heeft meer begrip voor de jongeling, die Oranje verkoos boven de nationale ploeg van Marokko. "Er is natuurlijk veel gedoe over zijn interlandkeuze geweest. Had je hem niet even kunnen laten spelen?", vraagt hij zich af. "Het was onbegrijpelijk dat Dwight Lodeweges tien spelers liet staan na de wedstrijd tegen Polen. Het is wel goed dat je laat merken dat je het er niet mee eens bent dat je niet invalt. Dan ga je er zo bij zitten. Op zich vind ik het een goede kwaliteit dat iemand ervan baalt als hij er niet in staat."

Marco van Basten vindt dat Ihattaren bij zichzelf te rade moet gaan. "Hij is niet tevreden. Je wilt graag spelen. Je hebt daar zelf de grootste invloed op", merkt de voormalig bondscoach van Oranje op. "Zorg dat je goed traint en dat ze niet om je heen kunnen. Hem hoef je het voetballen niet te leren. Hij zal zich echt moeten afvragen waarom hij niet wordt opgesteld: hij moet zich beter gedragen op de training, meer opvallen, het verschil maken. Hij kan dat. Maar hij heeft waarschijnlijk op de training niet laten zien dat hij een basisplaats verdient."

Het is Van Basten opgevallen dat Ihattaren te zwaar is teruggekeerd van zijn zomervakantie. Hij gaf zelf toe dat hij 'een beetje te zwaar' was bij aanvang van de voorbereiding. "Het is wel gek dat je op je achttiende dikker wordt. Daar heeft hij de leeftijd toch niet voor?", vraagt Van Basten zich af. Ronald Waterreus noemt het 'niet zo slim' om met extra gewicht aan de voorbereiding te beginnen, zeker niet omdat er met Roger Schmidt een nieuwe trainer is aangesteld die veel waarde hecht aan de fitheid van zijn spelers. "Het is natuurlijk wel een karaktertje, en ik denk dat die trainer daar wel raad mee weet", geeft de oud-keeper aan.