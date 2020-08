Sport: Bod van honderd miljoen euro én drie spelers op Lionel Messi

Manchester City denkt een goede kans op de komst van Lionel Messi te maken. Sport meldt donderdagavond dat de Engelse topclub van zins is om een formeel bod van honderd miljoen euro op de vedette van Barcelona uit te brengen én ook nog eens drie spelers aan te bieden: Bernardo Silva, Gabriel Jesus en Eric García. De verdediger, die een deel van zijn jeugdopleiding bij Barcelona genoot, staat al langere tijd in de belangstelling van de Catalanen en ook Ronald Koeman zou gecharmeerd zijn van zijn komst.

Messi zou hoe dan ook gebruik willen maken van een speciale clausule in zijn nog een jaar doorlopende contract, waarmee hij zijn verbintenis na elk seizoen eenzijdig kan beëindigen. Een nieuwe club zou dan geen geen transfersom hoeven te betalen. Een interessante situatie, daar elke club uit de top vijf competities van Europa officieel anders liefst zevenhonderd miljoen euro moet betalen. De clausule voor een vertrekwens dit jaar verliep echter op 10 juni, maar Messi is van mening dat hij vanwege de coronacrisis en de verlenging van het seizoen langer de tijd heeft voor een dergelijke beslissing. Hij zou Barcelona afgelopen week met een fax op zijn vertrekwens hebben gewezen.

De verwachting is dat Messi een dezer dagen zelf via sociale media naar buiten treedt over de ontstane situatie. Sport verzekert dat hij inmiddels contact heeft gezocht met Josep Guardiola. De twee wonnen in hun gezamenlijke periode bij Barcelona twee keer de Champions League, tweemaal de Europese Super Cup, twee WK's voor clubteams, driemaal het landskampioenschap, twee keer de Copa del Rey en driemaal de Spaanse Super Cup. Niet alleen de aanwezigheid van Guardiola in het Etihad Stadium maar ook die van landgenoot en goede vriend Sergio Agüero is een van de redenen waarom Messi naar Engeland wil verkassen.

Fans Barcelona gaan de straat op na nieuws Messi: 'Bartomeu, vertrek!'

"Manchester United lijkt niet echt een serieuze optie. Bij Paris Saint-Germain zou hij samen kunnen spelen met Neymar, maar daar kunnen ze zijn salaris niet zomaar ophoesten", somde Marca, de meest populaire sportkrant van Spanje, donderdag al op. "Internazionale is niet van hetzelfde niveau als PSG en de Italiaanse competitie staat Messi niet aan. Niets spreekt in het nadeel van Manchester City.” De beslissing van Messi maakt tegelijkertijd onderdeel uit van zijn strijd tegen voorzitter Josep Bartomeu. Of het uiteindelijk écht tot een vertrek komt, dat valt nog af te wachten. Bartomeu zou willen aftreden als Messi blijft. Ook wil Koeman een tweede gesprek met Messi hebben, om eventuele misverstanden weg te nemen.

Spaanse media verzekeren dat Bernardo Silva van het drietal het meest bevalt op de burelen van Barcelona. De Portugees international is vrijwel altijd een zekerheidje onder Guardiola, die echter weet dat hij offers zal moeten brengen als hij weer met Messi samen wil werken. De meningen over Gabriel Jesus zijn daarentegen verdeeld, al wordt de veelzijdigheid van de Braziliaan geprezen. Barcelona heeft op zijn beurt al min of meer een akkoord met Eric Garcia over een contract vanaf 1 juli 2021, maar mogelijk komt het eerder tot een hernieuwde samenwerking.