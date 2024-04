Beleggersclub VEB zeer kritisch op Ajax over terugkeer Alex Kroes

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is niet te spreken over de terugkeer van Alex Kroes als titulair technisch directeur bij Ajax. Directeur van de VEB, Gerben Everts, spreekt van een zeer ongewenste situatie en zal dit aan de orde stellen op 21 mei, tijdens de buitengewone vergadering voor aandeelhouders, zo meldt Trouw.

Kroes begon in maart als algemeen directeur bij de Amsterdamse club, maar werd twee weken later door de Raad van Commissarissen geschorst. Hem werd verweten te handelen met voorkennis, daar hij vlak voor zijn officiële aanstelling aandelen kocht in de club. Vervolgens liet Michael Van Praag, voorzitter van de RvC, zich meerdere malen hard uit over Kroes en sloot hij een terugkeer van hem bij Ajax uit. Die terugkeer kwam er donderdag toch, daar Kroes als titulair technisch directeur aan de slag gaat bij de Amsterdammers.

Dat betekent dat Kroes daarmee nu formeel een gewone werknemer is met beperkte bevoegdheden. Hij valt niet onder de RvC of aandeelhouders. “Iemand die zo’n belangrijke rol heeft bij een club als Ajax moet gewoon statutair benoemd zijn”, zegt Everts daarover. “Je kunt niet zeggen dat het bestuur van Ajax niet gaat over technische zaken. Het bestuur draagt een collectieve verantwoordelijkheid.”

De VEB gaat dit op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Ajax op 21 mei aankaarten, kondigt Everts aan. Afgelopen week communiceerde de club dat het voorgenomen ontslag van Kroes als algemeen directeur is geschrapt van de agenda. De VEB is coulant voor Kroes omdat hij rond zijn aanstelling van Ajax blijkbaar niet de begeleiding over alle regels heeft gekregen die andere beursgenoteerde bedrijven wel bieden aan kandidaten voor topfuncties.

“Omdat Ajax zelf niet aan die eisen heeft voldaan, zijn wij kritisch over de zware bewoordingen die door de RvC over Kroes zijn gesproken. De club moet eerst zelf in de spiegel kijken: is er wel voldoende gedaan om dit ongeluk te voorkomen? Al die vraagstukken leven wat ons betreft nog”, aldus Everts.

Ajax heeft er volgens Everts een handje van zaken snel even te regelen waarbij ‘niet alles volgens het boekje’ gaat. Hij spreekt van een ‘houtje-touwtje-beleid’ en wijst ook op de gang van zaken rond Van Praag. De erevoorzitter keerde in november terug als RvC-voorzitter, maar is nu ook tijdelijk ‘gedelegeerd lid’ van de directie.

Mocht Kroes schuldig bevonden worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), dan zal er alsnog een einde komen aan zijn dienstverband bij Ajax, zo is afgesproken. Everts wijst er wel op dat het nog maar de vraag is of en wanneer de AFM onderzoek doet en tot een uitspraak komt.

