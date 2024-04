Sneijder loopt helemaal leeg: ‘Real-onwaardig, hij kan echt niet op dit niveau’

Wesley Sneijder heeft geen goed woord over voor het optreden van Lucas Vazquez in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München. De verdediger van Real Madrid ging in de ogen van de oud-middenvelder meermaals opzichtig in de fout, met de veroorzaakte strafschop als dieptepunt.

"Als je Real Madrid-fan bent, hou je je hart vast met die jongen", begint Sneijder zijn analyse bij RTL. "Het is totaal geen verdediger, dat hebben we de hele wedstrijd gezien. Alles wat hij vooruit heeft gespeeld in balbezit heeft hij ingeleverd."

Volgens Sneijder heeft Vazquez geen flauw idee wat hij aan het doen is. "Real Madrid had heel veel pech dat Carvajal geschorst was. Die verdedigende acties ook. Hij wordt voorbijgelopen alsof hij er niet staat."

Wesley Sneijder is bikkelhard voor Real Madrid-onwaardige Lucas Vazquez... ?? 'Dit kán toch niet...' ?? pic.twitter.com/ZQ9Z3HQ6PL — VTBL ? (@vtbl) April 30, 2024

"Dit is Real Madrid-onwaardig. Die penalty slaat alles. Hoe kan je daar nou je been uitsteken? Hoe kan je nou daar je been uitsteken? Je speelt de halve finale van de Champions League. Dit kan toch niet? Even serieus?"

Humberto Tan vraagt waarom Vazquez niet vroegtijdig naar de kant is gehaald door Carlo Ancelotti. "Misschien heeft Ancelotti het niet gezien?", speculeert Sneijder. "Ik weet het niet. Het lijkt wel een sprinkhaan. Kijk hem over dat veld lopen."

Volgende week tijdens de return kan Real weer over Carvajal beschikken. "Die vind ik echt geweldig op die positie", aldus Sneijder. "Vazquez speelt alleen als er calamiteiten zijn of als Real met 3-0 voor staat. Dan mag hij erin. Maar om hem in zo'n wedstrijd voor de leeuwen te gooien, op die positie... Dat is vragen om problemen."

"Je laat werkelijk geen spaan heel van hem, dat weet je?", haakt Humberto Tan nogmaals in. "Dat verdient hij ook niet", aldus Sneijder. "Dat verdient hij toch ook niet? We mogen toch kritisch zijn? Op dit niveau, waar hebben we het over?"

