Bayern en Real houden elkaar in evenwicht in heerlijk voetbalgevecht

De eerste halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid heeft geen winnaar opgeleverd. De Duitsers knokten zich terug van een 0-1 achterstand, maar moesten uiteindelijk toch genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2. Leroy Sané en Harry Kane scoorden namens de thuisploeg, Vinícius Júnior werd de grote man bij Real.

Bayern moest het stellen zonder Matthijs de Ligt, die afgelopen weekend uitviel in de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt en niet op tijd fit bleek voor de clash met Real. Konrad Laimer, ook uitgevallen tegen Frankfurt, verscheen wel aan de aftrap. De Oostenrijker zou uiteindelijk een dijk van een wedstrijd spelen.

Bij Real waren er basisplaatsen voor Nacho en Aurélien Tchouaméni, waardoor Eduardo Camavinga en Éder Militão op de bank plaatsnamen. Bayern - Real is met 27 onderlinge ontmoetingen de meest gespeelde wedstrijd in de historie van de Champions League en beide ploegen maakten andermaal duidelijk waarom.

GOOOAAL! ??????????????????! ????

Real Madrid komt er één keer uit en het is ook direct raak: 0-1 ??#ZiggoSport #UCL #BAYRMA pic.twitter.com/nqdAfB5KIR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2024

Vanaf het eerste fluitsignaal stond het duel tussen de beide Europese grootmachten bol van de hoogstandjes. Het tempo waarmee beide ploegen voor de dag kwamen was beangstigend. Bayern dacht al na een minuut spelen op voorsprong te komen, maar zag doelman Andriy Lunin keren op een inzet van Sané.

Bayern dicteerde in de openingsfase, had ook het meeste balbezit, maar moest toezien hoe Real halverwege de eerste helft genadeloos toesloeg. Met een weergaloze pass zette Toni Kroos Vinícius vrij voor Manuel Neuer. De Braziliaan faalde niet: 0-1.

???? ??????! ?? Naar binnen... ???????? ??

Leroy Sané haalt verwoestend uit en brengt Bayern München weer op gelijke hoogte! ?????#ZiggoSport #UCL #BAYRMA pic.twitter.com/GykcQAR0Qb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2024

Bayern herpakte zich en kreeg kansen om de stand nog voor rust gelijk te trekken, maar slaagde daar niet in. Een vrije trap van Harry Kane ging naast. Aan de andere kant greep Noussair Mazraoui aan de noodrem door Jude Bellingham te vloeren op de rand van de zestien. Het kwam de voormalig Ajacied op een gele kaart te staan.

Ook na rust was het eerste gevaar van de bezoekers. Neuer moest zich maximaal inspannen om een van richting veranderd schot van Kroos uit het doel te houden. In de fase die daarop volgde draaide Bayern het duel binnen een paar minuten volledig om.

GOAL BAYERN! 2-1! ??

Bayern München draait het in vier minuten (!) helemaal om, Harry Kane schiet raak vanaf de stip ????#ZiggoSport #UCL #BAYRMA pic.twitter.com/wmpQLyhRux — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2024

Eerst was het Sané die werkelijk schitterend raak schoot in de korte hoek. De buitenspeler trok vanaf rechts naar binnen en rondde op Robben-achtige wijze af. Niet veel later mocht Kane aanleggen vanaf de stip na een overtreding op Jamal Musiala: 2-1.

Waar Eric Dier de mogelijkheid had om Bayern naar 3-1 te tillen, waren de laatste gevoelige speldenprikken van de wedstrijd weer voor Real. Vinícius stuitte eerst nog op Neuer op aangeven van de ingevallen Luka Modric, maar was niet veel later wel trefzeker vanaf de stip na een overtreding van Min-jae Kim op Rodrygo: 2-2.

Vini! ?? Vlak voor tijd staat het weer gelijk ??

Nu mag Real Madrid de bal op de stip leggen en Vinícius scoort: 2-2 ??#ZiggoSport #UCL #BAYRMA pic.twitter.com/mWV6rrQucL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2024

