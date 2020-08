Van der Sar schrikt van revolutionaire uitspraken vanuit UEFA

Aleksander Ceferin toonde zich zondag enthousiast over het Champions League-format waarbij er in de kwart- en halve finales maar één wedstrijd wordt gespeeld in plaats van twee duels. Het systeem kwam noodgedwongen tot stand, maar de voorzitter van de UEFA wil onderzoeken of de knock-outfase in de toekomst ook uit één wedstrijd per ronde kan bestaan. Volgens sportmarketeer Chris Woerts zal dat plan echter 'stranden in schoonheid'. Edwin van der Sar trekt aan de rem en heeft duidelijk zijn bedenkingen bij de nieuwe variant.

Door de coronacrisis werden alle wedstrijden vanaf de kwartfinales beslist over één wedstrijd op neutraal terrein. Hetzelfde gebeurde in de Europa League; in dat toernooi werden ook twee affiches in de achtste finales beslist zonder returnwedstrijd. De coronacrisis leidde in beide toernooien tot een 'Final Eight'-format, waarin de laatste rondes in rap tempo werden afgewerkt. Het bleek volgens Ceferin een 'heel interessant systeem'. Het huidige Champions League-format ligt contractueel nog vast tot en met het seizoen 2024/2025, maar Ceferin wil in de komende maanden nagaan of het format niet 'iets voor de toekomst' is.

Voor de clubs kleven er echter grote nadelen aan het systeem. Zo waarschuwt Van der Sar, algemeen directeur van Ajax en bestuurder van de European Club Association die clubs in Europa vertegenwoordigt, dat er veel inkomsten verloren zullen gaan als er geen returnwedstrijden meer plaatsvinden. "Ik snap dat het een leuk format is voor het publiek, maar voor de clubs ligt dat wel anders", benadrukt Van der Sar in De Telegraaf. Hij vreest voor miljoenen euro's aan inkomsten. "Voor de clubs zal het geen serieuze optie zijn om de knock-outfase altijd op deze manier af te werken."

Sportmarketeer Woerts sluit zich daarbij aan. Hij noemt het 'bijna onmogelijk' om te stoppen met thuis- en uitwedstrijden. "Ik verbaas me ook over de uitspraken van Ceferin, want er liggen al heel veel getekende contracten voor de periode 2021-2024. En het tv-geld is de kurk waar de Champions League op drijft", stelt de voormalig marketingdirecteur van Feyenoord. Bovendien is het voor clubs nadelig dat een beslissingswedstrijd op neutraal terrein wordt afgewerkt, stipt hij aan. "Wat denk je dat het aan recettes scheelt als je de achtste finale, kwartfinale en halve finale niet in je eigen stadion mag spelen, maar op neutraal terrein moet afwerken?"