Karim Benzema schiet Real Madrid met dubbelslag naar 34e landstitel

Real Madrid heeft zich verzekerd van de 34e landstitel in de clubhistorie. De Koninklijke won in het Estadio Alfredo Di Stéfano met 2-1 van Villarreal, dankzij doelpunten van Karim Benzema (tweemaal) en Vicente Iborra. Met nog één wedstrijd te gaan is de ploeg van trainer Zinédine Zidane nu niet meer te achterhalen door naaste achtervolger Barcelona, waardoor Real Madrid zich voor het eerst sinds 2017 weer kampioen van Spanje mag noemen.

Na de 1-2 zege op bezoek bij Granada wist Real Madrid dat er nog één overwinning nodig was om de landstitel veilig te stellen. Villarreal had nog één punt nodig om zich te verzekeren van een Europa League-ticket, maar leek de pijlen te willen richten op de thuiswedstrijd tegen Eibar van komende zondag en hield de nodige vaste krachten buiten de basiself. Desondanks verliep het duel niet heel eenvoudig voor Real Madrid, al was het wel voornamelijk eenrichtingsverkeer richting het doel van Villarreal-sluitpost Sergio Asenjo.

De champagne bij Real Madrid C.F. kan koud dankzij deze goal van Karim Benzema, maar er mag ook een bloemetje naar Villarreal... ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 16 juli 2020

De eerste mogelijkheid viel na tien minuten spelen te noteren, toen Asenjo reddend moest optreden op een inzet van Dani Carvajal. Nadat de doelman van de bezoekers ook nog reddend had opgetreden op een schot van Luka Modric, was het met een klein halfuur op de klok wél raak voor de thuisploeg. Modric pikte de bal op na een fout in de opbouw bij Villarreal, waarna hij Benzema bediende. De Franse spits plaatste de bal tussen de benen van Asenjo door in het doel en tekende voor zijn twintigste competitietreffer van het seizoen.

? Een overtreding op Sergio Ramos? ?? ? Een MISLUKTE Cruijff-Olsen-penalty! ? Een RAKE strafschop van Karim Benzema! Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 16 juli 2020

Het duurde lang voordat Real Madrid kon doordrukken in de tweede helft. Carvajal liet een kans onbenut en daarna dook Villarreal op voor Real Madrid-doelman Thibaut Courtois, wat tot een harde botsing leidde. De Belgische sluitpost kon verder en zag dat Real Madrid een kwartier voor tijd de marge kon verdubbelen. Sergio Ramos werd gevloerd binnen het strafschopgebied, waarna er een penalty werd gegeven door scheidsrechter Alejandro Hernandez. Ramos en Benzema wilden vervolgens de wereldberoemde Cruijff-Olsen-strafschop imiteren, maar omdat er te vroeg werd ingelopen ging er een streep door het doelpunt van de Franse spits.

NIET NORMAAL! In minuut 90+2 laat Thibaut Courtois nog even DIT zien! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 16 juli 2020

Benzema mocht vervolgens nog een keer aanleggen en maakte deze keer geen fout: 2-0. Real Madrid leek na de tweede treffer van de avond door te gaan drukken en zag Toni Kroos de lat raken. Toch werd het in de absolute slotfase nog spannend. Iborra maakte met een bekeken kopbal op aangeven van Mario Gaspar de aansluitingstreffer. Courtois hield de 2-1 stand met een knappe redding op het scorebord en zag Iborra vervolgens naast schieten. In blessuretijd werd de 3-1 van Marco Asensio nog geannuleerd wegens hands van Benzema in aanloop naar het doelpunt, waardoor Real Madrid de champagne kon ontkurken door een overwinning met een minimale marge. De kampioen van LaLiga sluit de competitie komende zondag af met een uitwedstrijd tegen Leganés, waarna in augustus de return van de achtste finale van de Champions League tegen Manchester City wacht.