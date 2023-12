Sergio Ramos verrast: voetballer toont zijn zangkunsten in prachtige videoclip

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social een videoclip van Sergio Ramos, die samen met de flamenco groep Los Yakis een nummer heeft opgenomen.

Dani, Moisés en Miguel zijn de drie leden van de Madrileense band. Begin 2023 lieten zij weten een nummer met Ramos op te willen nemen. Bijna twaalf maanden later is het daar ook daadwerkelijk van gekomen. De 37-jarige verdediger van Sevilla toont zijn zangkunsten in het nummer 'No me contradigas' (Spreek me niet tegen).

Het gaat om een eenmalige samenwerking speciaal voor kerst. Ramos en Los Yakis hebben ook een videoclip bij het nummer opgenomen. De clip, waarin ook de zoons en andere andere familieden van Ramos zijn te zien, is opgenomen op het landgoed van de Spaanse voetballer.

