Fer maakt grove belediging openbaar na reactie op foto Depay

Leroy Fer is maandagavond racistisch bejegend nadat hij reageerde op een Instagram-post van Memphis Depay over Johan Derksen. De Feyenoord-middenvelder reageerde met hahahaha op de foto van Derksen, die door Depay was bewerkt als clown. Daarop heeft Fer een van de ‘vele beledigende berichten’ die hij heeft ontvangen openbaar gemaakt. “Leroy, je k*nker moeder. K*nker zwartjoekel", zo krijgt de middenvelder naar zijn hoofd geslingerd.

Derksen weigerde maandagavond zijn excuses aan te bieden voor een uitspraak waarbij hij rapper Akwasi bij wijze van grap vergeleek met Zwarte Piet. Daarop plaatste Depay een foto van Derksen op Instagram, waarop hij is afgebeeld als clown. “Dit ontvang ik na mijn comment (‘hahahaha’) onder Memphis zijn foto”, aldus Fer op Instagram. “Het feit dat Derksen geen excuses kan maken voor zijn racistische uitspraak op nationale televisie maakt hem in mijn ogen inderdaad een clown. Dit is een van de vele beledigende berichten die ik ontvang na mijn comment. Blijkbaar vinden die mensen dat ik fout zit en maak ik ze boos. Dat ik ze boos maak kan ik niet begrijpen, maar ik kan ermee leven.”

De manier waarop mensen hun boosheid uiten is volgens Fer ‘schandalig en onacceptabel’. “Racisme zit diep bij zulke mensen en er moet alles aan gedaan worden om die wortels aan te pakken. Uitspraken als die van Derksen, die worden goedgepraat als ‘fout grapje’, moeten verdwijnen. Zwarte Piet, die maar al te vaak als munitie wordt gebruikt door racisten, of door mensen die geen racist menen te zijn maar wel Zwarte Piet als grapje gebruiken als referentie naar zwarte/donkere mensen, moet verdwijnen”, aldus Fer.

Fer besluit de naam van de persoon die hem racistisch heeft bejegend niet openbaar te maken. “Ik laat de naam en foto van deze persoon weg om diegene in bescherming te nemen”, aldus de Feyenoorder. “Ik ben niet uit op wraak. Ik wil jullie laten zien dat racisme bestaat in de wereld en in Nederland. Die realiteit wil ik onder ogen brengen. Mensen die wel tot rede vatbaar zijn en dit gedrag niet vinden kunnen: pak die wortels van racisme aan. Bestrijd racisme. Niet met geweld, maar door racistische uitspraken en racistisch gedrag te veroordelen. Spreek je uit. Er is nog een hele lange weg te gaan, maar iedere stap richting het aanpakken van dit probleem is een overwinning", zo besluit de elfvoudig Oranje-international.