Memphis Depay maakt Johan Derksen met photoshop belachelijk

De uitzending van Veronica Inside maandagavond roept als vanzelfsprekend reacties op uit de voetbalwereld. Memphis Depay post op zijn Instagram-pagina een gephotoshopte afbeelding van Johan Derksen, die zijn woorden over rapper Akwasi absoluut niet terugnam. "Haters zullen zeggen dat het gephotoshopt is", zo begeleidt Depay zijn post van een spottende tekst.

Op de afbeelding is Derksen te zien met een clownsneus, waarmee Depay duidelijk zijn afkeuring over de uitzending van maandagavond laat blijken. Jetro Willems reageert op de foto met drie kenmerkende huilende-lach emoji's. Eljero Elia laat via Twitter, onafhankelijk van de post van Depay, weten: "Dit helpt niet, dit zit in je DNA", waarmee de aanvaller van Istanbul Basaksehir naar Derksen wijst. Ryan Babel reageert via zijn Instagram Stories en noemt Derksen een 'grote pannenkoek'.

Johan Derksen bood maandagavond allerminst zijn excuses aan voor zijn grap over rapper Akwasi. De analist van Veronica Inside beet maandagavond in debat met topadvocaat Natacha Harlequin en Dries Boussatta, die te gast waren in de talkshow, fel van zich af. "Ik bied mijn excuses niet aan, ik trek het boetekleed niet aan en ik ga niet door het stof", zo opende Derksen de avond.