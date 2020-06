‘Messi hamert op speciale clausule in gesprekken over nieuwe Barça-deal’

De kans is groot dat Lionel Messi zijn loopbaan afsluit bij Barcelona, zo verzekert Mundo Deportivo in een analyse over de contractsituatie van de 32-jarige spelmaker uit Argentinië. De aanvaller kan zijn tot medio 2021 lopende contract in het Camp Nou met een jaar verlengen, met de optie op een jaar extra in Barcelona, zo klinkt het. Daarnaast mag Messi naar verwachting tussentijds zijn toekomst bij de Catalaanse grootmacht evalueren en zelf bepalen of hij wil blijven of niet.

In de huidige verbintenis van Messi staat een ontsnappingsclausule dat Messi Barcelona voordat zijn contract volgend jaar zomer afloopt mag verlaten, al had dit wel vóór 10 juni bekend moeten zijn bij het bestuur van de koploper in LaLiga. Bij voorzitter Josep Maria Bartomeu is echter niets bekend over een vertrekwens, waardoor men er in Barcelona vanuit gaat dat Messi de club voorlopig trouw blijft. Met de nieuwe deal speelt hij tot zijn 36ste in het shirt van de Catalanen, al zijn de handtekeningen van de betrokken partijen nog niet gezet. Tevens blijft de aanvoerdersband en het shirt met nummer tien in bezit van de routinier.

Met het nieuwe contract blijft Messi de absolute grootverdiener in de selectie van trainer Quique Setién, weet Mundo Deportivo voorts te melden. Messi strijkt naar verluidt wekelijks 560.000 euro op bij Barcelona en moet van alle spelers in Europa qua weeksalaris alleen voormalig ploeggenoot Neymar voor zich dulden. De verwachting is echter dat er nog de nodige onderhandelingen zullen volgen, voordat beide partijen tot een akkoord komen. Messi laat zich tijdens de gesprekken vertegenwoordigen door vader Jorge, terwijl Bartomeu en algemeen directeur Òscar Grau namens de club het woord doen.

Messi, die op 24 juni zijn 33ste verjaardag viert, is volgens de berichtgeving van bovengenoemde krant niet bovenmatig geïnteresseerd in de lengte van het contract. Het boegbeeld van Barcelona wil naar verluidt boven alles de clausule behouden die hem de gelegenheid geeft om na afloop van elk seizoen te vertrekken. Messi, met 629 doelpunten in 720 duels namens Barcelona, wil daarnaast dat de selectie op pijl wordt gehouden, zodat het veroveren van de Spaanse landstitel en Champions League realistische doelstellingen blijven.