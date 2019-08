Wat is het vermogen van Lionel Messi en hoe hoog is zijn salaris?

Als speler van Barcelona heeft Lionel Messi de afgelopen jaren een fortuin opgebouwd. De Argentijns international is een van de best betaalde atleten ter wereld. In november 2017 tekende hij voor het laatst een nieuw contract bij Barça tot medio 2021, waardoor hij de best betaalde speler in LaLiga werd. Maar wat is Messi precies waard? Het is lastig om met een exact bedrag op de proppen te komen, maar er is voldoende informatie beschikbaar om goed in te schatten wat er maandelijks binnenkomt op de rekening van de Barcelona-aanvoerder.

Wat is Messi waard?

In juni 2019 berekende het Amerikaanse Forbes dat Messi de best betaalde atleet ter wereld is. Tussen 1 juni 2018 en 1 juni 2019 kwam er aan salaris, prijzengeld, bonussen, sponsordeals en overige inkomsten omgerekend 114 miljoen euro bruto binnen. Belastingen, kosten aan zaakwaarnemers en andere afschrijvingen zijn hierin niet meegenomen. Messi stootte Floyd Mayweather, die de afgelopen zeven jaar liefst vier keer bovenaan stond, van de troon. Bovendien laat Messi voor het eerst zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo (98 miljoen euro) achter zich.

Messi behoort al jaren tot de best betaalde voetballers ter wereld. Wanneer zijn contract in het Camp Nou op 30 juni 2021 afloopt, heeft hij er zeventien jaar in het eerste elftal van Barcelona opzitten. Tegen die tijd heeft hij ongeveer 740 miljoen euro verdiend. De aanvaller is dan 34 jaar plakt er dan waarschijnlijk nog een paar jaar aan vast, waardoor zijn totale verdiensten boven de 800 miljoen euro of zelfs een miljard euro kunnen uitkomen.

Wat is het salaris van Messi?

Barcelona heeft de hoogte van het salaris van Messi nooit bekendgemaakt. Spaanse media verzekeren echter dat hij met zijn laatste contract omgerekend 560.000 euro per week verdient. Naar schatting is hij na Neymar de best betaalde speler in Europa. Met zijn vorige contract bij Barcelona verdiende Messi circa 367.000 euro per week.

Zijn nieuwe contract heeft Messi overigens grotendeels te danken aan Neymar. De Braziliaan maakte in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain en een deel van die transfersom werd door de club in het nieuwe contract van Messi gestoken. Buiten Europa zijn er slechts twee spelers die vergelijkbare salarissen opstrijken. Ezequiel Lavezzi en Oscar verdienen eveneens bakken met geld en doen dat in de Chinese Super League.

Dat het salaris van Messi ongekend hoog is, beseft Barcelona maar al te goed. Voorzitter Josep Maria Bartomeu liet rondom het uitdelen van de nieuwe verbintenis van Messi weten dat het salarishuis van de club in strijd is met het advies van de UEFA. “De LFP (Spaanse voetbalbond, red.) en UEFA geven advies, maar niemand verplicht een salarisplafond. We zitten boven wat wordt aanbevolen, maar we kunnen het ons veroorloven.”

Welke sponsordeals heeft Messi?

Messi is al jarenlang het boegbeeld van Adidas. In februari 2017 tekende hij een nieuw contract, dat hem voor de rest van zijn voetballoopbaan aan het Duitse sportmerk bindt. Met zijn vorige verbintenis verdiende hij jaarlijks ongeveer tien miljoen euro en hoewel de hoogte van zijn nieuwe deal onbekend is, gaat men ervan uit dat de jaarlijkse vergoeding aanzienlijk hoger ligt.

Messi heeft overigens niet altijd op voetbalschoenen van Adidas gespeeld. Op veertienjarige leeftijd tekende hij namelijk een contract bij Nike. Zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona maakte hij op de Nike Air Zoom Total 90 III en in de jaren die volgden bleef hij het Amerikaanse merk vertegenwoordigen. Op 1 februari 2006 kwam daar verandering in. In de Copa del Rey kwam hij tegen Real Zaragoza met de Adidas F50 het veld op. Sindsdien is hij Adidas trouw gebleven.

Behalve met Adidas heeft Messi tientallen andere sponsordeals. Hij vergaarde de afgelopen jaren miljoenen euro’s door zijn naam te verbinden aan Pepsi, Lay’s chips, Mastercard, Gatorade, Gillette, Turkish Airlines en andere kleinere merken.

Social media

Messi is actief op Facebook en Instagram. Hij mag zich een van de meest populaire atleten ter wereld noemen. Ook Facebook wordt hij gevolgd door ruim negentig miljoen accounts. Zijn populariteit op Instagram is nog groter, want daar heeft hij meer dan 127 miljoen volgers.

Van alle voetballers is alleen Cristiano Ronaldo populairder. De Portugees heeft op Instagram 177 miljoen volgers en meer dan 122 miljoen op Facebook. Neymar lag lange tijd voor op Messi, maar de Argentijn heeft de Braziliaan inmiddels ingehaald op zowel Instagram als Facebook.

In tegenstelling tot veel van zijn concurrenten is Messi zelf niet actief op Twitter. Zijn kledingsponsor Adidas beheert sinds 2013 @TeamMessi, een account met 2,8 miljoen volgers waarop regelmatig tweets worden geplaatst over Messi.

Voor welke goede doelen zet Messi zich in?

Messi heeft de afgelopen jaren een fortuin bij elkaar gevoetbald, maar hij denkt niet alleen aan zichzelf. Om iets terug te doen voor de maatschappij heeft hij in 2007 de Leo Messi Foundation opgericht. Dit goede doel zet zich voor het onderwijs en de gezondheid van kinderen. Via zijn organisatie heeft Messi investeringen gedaan in de strijd tegen kanker, een verbeterde infrastructuur rond Spaanse ziekenhuizen en zet hij zich in om kinderen met een beperking te laten sporten.

Messi is ambassadeur van UNICEF en geeft al lange tijd een deel van zijn salaris aan goede doelen. Zijn wedstrijdkleding geeft hij vaak weg aan fondsenwervers, zodat er via veilingen geld opgehaald kan worden voor goede doelen. Daarnaast organiseert hij met enige regelmaat wedstrijden onder de naam Friends of Messi, waarbij de opbrengst naar goede doelen gaat.

De Leo Messi Foundation werkt vaak samen met UNICEF. Messi hielp de kinderrechtenorganisatie in 2016 om scholen op te zetten zodat kinderen die getroffen waren door de oorlog in Syrië weer naar school konden. De stichting doneerde een paar jaar geleden 200.000 euro voor een waterpomp in Kenia en werkt samen met ziekenhuizen in Argentinië en Spanje, die regelmatig op donaties kunnen rekenen.

Waar investeert Messi in?

Waar Messi zich volop inzet voor goede doelen, is er weinig bekend over de investeringen die hij doet. In tegenstelling tot Ronaldo is hij niet uitgegroeid tot een merk. Ronaldo heeft een eigen onderbroekenlijn, museum en parfum, maar daar houdt Messi zich niet bezig. Hij investeert wel in vastgoed.

Zo stak hij geld in de Aqualina Tower in Rosario. Het gaat om een gebouw van veertig verdiepingen en ging in 2009 open. Verder stak Messi geld in het Azahares del Paraná-project. De ontwikkelaars zetten een groot park neer van in totaal 80 hectaren, waar geïnteresseerden kunnen wonen en ontsnappen aan het drukke leven in de stad.

Volgens Diari d’Andorra heeft Messi zijn geld ook gestoken in FC Andorra. Ploeggenoot Gerard Piqué stak met zijn bedrijf Kosmos Group een enorm aandeel in de kleine club en Messi heeft dat voorbeeld gevolgd.