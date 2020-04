De Telegraaf meldt ‘bizar scenario’: ‘Feyenoord wint KNVB Beker’

De finale van de TOTO KNVB Beker wordt door de coronacrisis dit seizoen niet gespeeld, maar desondanks zal Feyenoord zich volgens Jan Kabalt winnaar van het bekertoernooi mogen noemen. De voetbaladvocaat wijst hierbij naar de reglementen, die voorschrijven dat de overwinning in de finale in het geval van een wedstrijdverbod naar de uitspelende club gaat. Hij laat tegenover De Telegraaf weten dat alleen het bestuur betaald voetbal, bestaande uit KNVB-directeuren Eric Gudde en Jean Paul Decossaux, de eindzege kan blokkeren.

Feyenoord zou het in de bekerfinale op 19 april opnemen tegen FC Utrecht. De loting bepaalde dat de Rotterdammers de uitspelende partij waren. Als Utrecht de uitspelende partij was geweest, dan was het team van trainer John van den Brom de winnaar geweest, zo klinkt het. Kabalt wijst de krant op Artikel 11 van de reglementen betaald voetbal. “Indien een wedstrijd in het toernooi om de TOTO KNVB Beker van overheidswege wordt verboden, is het de club in kwestie toegestaan de betreffende wedstrijd op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip op neutraal terrein te spelen. De alsdan verantwoordelijke burgemeester heeft de bevoegdheid nadere en/of beperkende voorwaarden te stellen aan de veiligheidsorganisatie.”

In Artikel 11 bij ‘Wedstrijdverbod’ staat verder: “Indien het niet mogelijk is de desbetreffende wedstrijd op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip op neutraal terrein te spelen, wordt de uitslag van de wedstrijd automatisch 0-1 en wordt deze als gespeeld beschouwd. De thuisspelende club wordt alsdan geacht niet aan de betreffende speelronde te hebben deelgenomen.” Artikel 50 zou nog verandering kunnen brengen in de ‘bekerwinst’ van Feyenoord: “In gevallen waar op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening van het Bestuur Betaald Voetbal afwijking noodzakelijk is, beslist het Bestuur Betaald Voetbal.” Gudde en Decossaux hebben nog niet ingegrepen, maar als dat wel gebeurt is dat volgens De Telegraaf ‘pikant’. De krant wijst hierbij naar de rol van Gudde, die tussen 2007 en 2017 algemeen directeur was van Feyenoord.

Mocht het bestuur niet ingrijpen en de bekerzege aan Feyenoord laten, dan is dat een nieuwe domper voor FC Utrecht. De ploeg van John van den Brom had via de bekerfinale kans op Europees voetbal. Wanneer vrijdag wordt besloten dat de Europese tickets worden verdeeld aan de hand van de huidige ranglijst, grijpt Utrecht overal naast. De club uit de Domstad staat namelijk op de zesde plaats, drie punten achter nummer vijf Willem II. De Tilburgers hebben een wedstrijd meer gespeeld en beschikken over een slechter doelsaldo dan Utrecht.