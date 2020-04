Ajax gewaarschuwd voor lachwekkend voorstel: ‘Je maakt jezelf belachelijk’

De KNVB en de profclubs overleggen dinsdag over de hervatting van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Tevens zal er gesproken worden over de financiën van de clubs en in hoeverre er sprake zal zijn van solidariteit. Sportmarketeer Chris Woerts hoopt dat het overleg voorspoedig gaat verlopen en dat ook onder andere Ajax een juiste houding aanneemt.

Volgens Woerts is het belangrijk dat de clubs gezamenlijk een plan ontwikkelen dat recht doet aan ieders positie en uitgaande van onderlinge solidariteit en steun om deze coronacrisis door te komen. De marketeer heeft zelf al een uitvoerig plan opgesteld: hij wil onder meer dat de competitie per 1 juni stopt, dat er geen clubs degraderen en dat de Eredivisie wordt uitgebreid naar twintig clubs én dat de eindstand de plaatsing voor Europees voetbal bepaalt.

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

In het plan van Woerts zou Ajax, de huidige koploper, volgend seizoen in de Champions League acteren. Hij stelt dat de verdeling van de veertig miljoen euro die de Amsterdammers zouden krijgen vanwege hun deelname aan het miljardenbal de basis vormt van het solidariteitsplan. "Veertig procent van die veertig miljoen moet je dan in solidariteitsfondsen stoppen", legt Woerts uit bij Veronica Inside. "Daar komt nog vijfenhalf miljoen bij van de KNVB, de internationals en ING met dat steunfonds. Dan zitten we al op ongeveer twintig miljoen."

"Dan komt er nog geld bij voor plaatsing van de Europa League, dat is een miljoentje of één of twee. Dan heb je dadelijk een pot van 23 of 24 miljoen. En die moet je dan solidair met elkaar verdelen tussen clubs uit de Eerste Divisie en uit de Eredivisie. Dat je een gedragen besluit gaat nemen. Als je solidair wil zijn met elkaar, dan moet je delen."

Johan Derksen ziet wel een probleem bij het plan en doet een suggestie. "Als Ajax voorstelt dat ze vijf procent willen afstaan, dat is toch een totaal ander percentage dan veertig procent wat jij wil?", stelt de analist. "Dat is lachwekkend, vijf procent. Dan neem je alleen maar jezelf serieus en niet de voetbalproblematiek", reageert de marketeer, die de houding van Feyenoord prijst.

"Feyenoord heeft ook gezegd tijdens het overleg de afgelopen dagen: wij willen overal aan meewerken, maar dan moet er wel een goede basis zijn van solidariteit. Feyenoord zegt ook: wij willen best met twintig clubs spelen en willen best veertig procent afstaan, maar dan moet het wel gedragen worden door ons allemaal. Feyenoord krijgt nu de zwarte piet toegespeeld, maar zij hebben maar één belang: het overeind houden van de bedrijfstak. En dan is Ajax met een voorstel van vijf procent... Dan maak je jezelf belachelijk", besluit Woerts zijn relaas.