Ajax-fans zijn welkom in De Kuip bij bekerfinale tegen Feyenoord

Supporters van Ajax zijn welkom in De Kuip bij een eventuele finale in de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord, zo heeft Ahmed Aboutaleb maandagavond gezegd op Radio Rijnmond. Beide clubs nemen al tien jaar geen uitsupporters mee naar elkaars stadions, maar volgens de burgemeester van Rotterdam is er sprake van een andere situatie in het geval van een bekerfinale.

"Het verbod op het toelaten van uitsupporters geldt alleen voor de competitie en niet voor de beker", aldus Aboutaleb. "Het gevolg daarvan is dat als er verder geen gekke dingen gebeuren en beide teams komen in de finale, dan zijn Ajax-supporters welkom in De Kuip voor de beker." Ook in 2010 stonden de aartsrivalen tegenover elkaar in de bekerfinale, maar toen besloot de KNVB om de eindstrijd eenmalig te beslissen over twee wedstrijden. Ajax won vervolgens beide duels (2-0 en 1-4).

Als Ajax dit seizoen in de halve finale afrekent met FC Utrecht en Feyenoord datzelfde doet met NAC Breda, dan volgt opnieuw een eindstrijd tussen beide clubs. De KNVB weigerde eerder vooruit te lopen op de zaken. "Ajax - Feyenoord is een van de vier mogelijke finales", laat een woordvoerder weten aan RTV Rijnmond. "De finale staat altijd in het teken van toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal."

"We moeten met alle scenario’s rekening houden maar gaan nu niet publiekelijk vooruitlopen op één mogelijkheid, vooral niet gezien de onvoorspelbaarheid soms in het bekertoernooi. Dus laten we vooral eerst genieten van de halve finales", zo klonk het vanuit de KNVB. Ajax gaat op woensdag 4 maart op bezoek bij FC Utrecht, terwijl Feyenoord een dag later in de eigen Kuip aantreedt tegen NAC. De finale staat vooralsnog gepland op zondag 19 april.