PSV heeft geluk met afgekeurde wereldgoal maar verspeelt toch punten

De lijdensweg van PSV-trainer Mark van Bommel duurt voort. De Eindhovenaren slaagden er op bezoek bij FC Emmen niet in om een overwinning te boeken: 1-1. Glenn Bijl speelde een absolute hoofdrol in het duel. In de eerste helft zag de middenvelder een fantastisch doelpunt vanaf de middellijn afgekeurd worden, na rust leverde hij een fraaie assist bij de gelijkmaker. PSV staat na zondagavond dertien punten achter op koploper Ajax.

PSV begon enigszins onzeker aan de wedstrijd en zag Emmen-spits Marko Kolar in de vijfde minuut gevaarlijk doorkomen, maar dankte doelman Lars Unnerstall voor zijn goede redding. Na een kwartier was het aan de andere kant raak. Daniel Schwaab werd vrijgelaten bij een hoekschop en kon van heel dichtbij de bal binnen tikken: 0-1.

Drie minuten daarna vond het opmerkelijkste moment van de wedstrijd plaats: Bijl dacht op ongelofelijke manier gelijk te maken, door vanaf de middellijn de te ver voor zijn doel staande Unnerstall te verrassen. Arbiter Dennis Higler besloot het doelpunt echter af te keuren na het bekijken van de beelden, omdat aan de treffer een vermeende overtreding op Steven Bergwijn, die licht werd vastgehouden, voorafging.

Scheidsrechter Dennis Higler beoordeelt het moment dat voorafging aan de wereldgoal van Glenn Bijl.

Na de afgekeurde goal van Emmen kwam PSV steeds beter in de wedstrijd. De Eindhovenaren creëerden goede kansen, maar verzuimden om de voorsprong te vergroten. Ritsu Doan zag zijn poging in de 38ste minuut van dichtbij worden geblokt door Lorenzo Burnet, terwijl Mohamed Ihattaren even later na een vlotlopende aanval in kansrijke positie naast mikte.

Na rust draaiden de rollen om: Emmen werd steeds sterker en kwam in de 52ste minuut op gelijke hoogte. Bijl kon een crosspass over meer dan veertig meter aannemen omdat PSV-linksback Michal Sadílek de situatie volledig verkeerd inschatte, waarna Bijl zijn spits Kolar fraai bediende: 1-1. Enkele minuten later kwam PSV goed weg, toen Michael de Leeuw een halve omhaal net over zag vliegen.

Beide ploegen gingen in de slotfase op zoek naar de overwinning. PSV-invallers Cody Gakpo en Kostas Mitroglou misten allebei een grote kans, terwijl Jafar Arias aan de andere kant in kansrijke positie op het laatste moment werd gestuit door de defensie. In de blessuretijd kopte Mitroglou raak, maar de Griekse spits stond duidelijk een meter buitenspel en werd teruggefloten. Bijl pakte in de absolute slotfase zijn tweede gele kaart door Bergwijn onderuit te halen.