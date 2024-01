Gemiste penalty Gimenez kost Feyenoord twee hele dure punten

Feyenoord is er niet in geslaagd om de tweede plek in de Eredivisie steviger in handen te nemen. De ploeg van trainer Arne slot kwam zondagmiddag na een moeizaam duel niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen FC Twente. Santiago Gimenez miste een strafschop, terwijl Michel Vlap de schlemiel werd bij Twente met een oliedomme buitenspelgoal. Het verschil tussen beide ploegen blijft derhalve vijf punten op de ranglijst.

Slot kon tegen Twente niet beschikken over Calvin Stengs. De middenvelder annex buitenspeler kampte tegen PSV al met lichte klachten en was er deze zondag niet bij. Zijn plek op het middenveld werd ingenomen door Thomas van den Belt, die zijn basisdebuut maakte in de Eredivisie. Bart Nieuwkoop begon opnieuw als rechtsbuiten.

Bij FC Twente waren er ook personele problemen. Manfred Ugalde vertrok deze week naar Spartak Moskou en Ricky van Wolfswinkel was ziek, waardoor trainer Joseph Oosting niet de beschikking had over een spits. Daan Rots begon op papier als diepste aanspeelpunt, maar hij kreeg vooral mee om te gaan zwerven in de voorste linie. Dat lukte alleraardigst.

Feyenoord en Twente wisten in de openingsfase amper tot grote kansen te komen en maakten er een rommelig schouwspel van met veel balverlies over en weer. Na een kwartier spelen kreeg Rots de eerste kans van de wedstrijd. De aanvaller werd prachtig bediend door Mathias Kjølø, maar zag zijn inzet langs de voor hem verkeerde kant van de paal gaan.

Feyenoord had wel het meeste balbezit, maar wist het veldoverwicht niet om te zetten in hele grote kansen. Twente daarentegen was wel trefzeker. Joshua Brenet en Michel Vlap genoten een vrije doortocht richting het doel van Bijlow, waarna laatstgenoemde scoorde. De geboren Fries deed dat echter in buitenspelpositie.

Bij aanvang van de tweede helft bracht Slot Javairô Dilrosun binnen de lijnen voor Nieuwkoop. Amper een minuut onderweg ging de bal al op de stip. Igor Paixão werd in de rug gelopen door Michal Sadílek, waarop Allard Lindhout naar de stip wees. Gimenez nam plaats achter de bal, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Lars Unnerstall. De rebound was niet besteed aan Dávid Hancko.

Feyenoord drong in de tweede helft aan en zag Twente zich vooral beperken tot verdedigen. Gimenez stuitte op Unnerstall en Hancko schoot na een fraaie combinatie rakelings naast met zijn mindere rechter. Slot had ondertussen Ondrej Lingr en Yankuba Minteh binnen de lijnen gebracht en zou later ook Thomas Beelen brengen voor Gernot Trauner.

Oosting bracht met Naci Ünüvar en Sem Steijn ook de nodige verse krachten, maar moest toezien hoe het mini-slotoffensief voor de thuisploeg was. De laatste mogelijkheid, een schot van Hancko uit een corner, ging hoog over het doel van Unnerstall. Namens Twente schoot Ünüvar rakelings naast. Volgende week wacht voor Feyenoord opnieuw een topduel, als de ploeg op bezoek gaat bij AZ. Twente speelt thuis tegen RKC.

