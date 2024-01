PSV doet andermaal aan klantenbinding en wacht clash met Feyenoord

PSV heeft zich woensdagavond vrij eenvoudig geplaatst voor de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Peter Bosz was in eigen huis met 3-1 te sterk voor FC Twente door goals van Yorbe Vertessen, Luuk de Jong en Johan Bakayoko. Manfred Ugalde deed iets terug namens de Tukkers. PSV stuit in de achtste finale op Feyenoord.

Het bekerduel tussen PSV en Twente stond in eerste instantie ingepland voor 21 december van het vorige kalenderjaar, maar kon toen geen doorgang vinden vanwege de hevige regenval in Eindhoven. Fans van beide clubs zaten destijds klaar voor de aftrap, maar konden onverrichter zake huiswaarts.

Bosz had voor het inhaalduel onder meer een basisplaats ingeruimd voor Vertessen. De Belg wordt begeerd door clubs uit het buitenland, maar mag niet vertrekken. Joey Veerman moest vlak voor de aftrap afhaken vanwege een blessure. Zijn plek werd ingenomen door Malik Tillman.

FC Twente kon in het eerste kwart van de wedstrijd totaal geen grip krijgen op het aanvalsspel van PSV en stond continu onder druk. Vertessen schoot op Lars Unnerstall en een inzet van Guus Til, die de bal gelukkig voor de voeten kreeg, ging rakelings over.

?? Een schitterend doelpunt van Yorbe Vertessen!#psvtwe — ESPN NL (@ESPNnl) January 17, 2024

Na twintig minuten spelen was het alsnog de thuisploeg die de score opende. Vertessen trok vanaf de linkerkant naar binnen, zocht de combinatie met De Jong en schoot feilloos raak in de rechterhoek. De buitenspeler zette de woorden van zijn trainer - Bosz wil niet dat Vertessen vertrekt - daarmee kracht bij.

Twente kreeg door een tactische omzetting in het laatste deel van de eerste helft iets meer grip op PSV, maar kwam er nauwelijks gevaarlijk uit. Ugalde mocht van geluk spreken dat er geen VAR aanwezig was in deze fase van het toernooi. De Costa Ricaan plantte zijn voet lelijk op de enkel van André Ramalho.

In het tweede bedrijf veranderde het spelbeeld amper en was het opnieuw PSV dat de klok sloeg. Tien minuten na rust kopte De Jong raak uit een corner van Tillman. Het hoogtepunt van de avond moest toen echter nog komen.

??Ook Johan Bakayoko scoort op zeer fraaie wijze! — ESPN NL (@ESPNnl) January 17, 2024

Na een schitterende aanval met meerdere vlotte combinaties mocht Bakayoko voor de derde Eindhovense treffer tekenen. De buitenspeler zag een inzet van Til van de lijn gehaald worden, pikte de bal op om vervolgens snoeihard raak te schieten in de linkerkruising: 3-0.

De thuisploeg liet de teugels daarop iets vieren en zag Twente in de persoon van Ugalde de eretreffer produceren. De spits stond op de juiste plek om een rebound van Carel Eiting af te ronden. Bosz had de luxe om daarna Noa Lang en Hirving Lozano nog binnen de lijnen te brengen, maar aan de stand veranderde niets.

