PSV heeft geen moeite met tiental Twente en blijft foutloos in Eredivisie

Zaterdag, 25 november 2023 om 20:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:54

Koploper PSV heeft zaterdagavond zijn dertiende zege in de Eredivisie geboekt. Op bezoek bij FC Twente boekte de ploeg van trainer Peter Bosz een eenvoudige 0-3 zege dankzij treffers van Joey Veerman, Robin Pröpper (eigen goal) en Johan Bakayoko. Twente kwam al binnen het halfuur met tien man te staan na een rode kaart voor Mees Hilgers, die Hirving Lozano raakte met een spijkerharde tackle.

PSV begon met exact dezelfde basiself als drie weken geleden tegen Heracles Almelo (0-6 winst). Joey Veerman was niet helemaal ongeschonden uit de interlandperiode gekomen, maar kreeg desondanks toch een basisplek. Noa Lang zat na een hamstringblessure voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie van PSV, al moest hij nog genoegen nemen met een plek op de bank. Aan de zijde van FC Twente ontbrak Michel Vlap, die uiteindelijk toch niet fit genoeg bleek om in actie te komen.

PSV begon ijzersterk aan het duel in De Grolsch Veste en had in de eerste tien minuten een duidelijk overwicht. De ploeg van Bosz zette vroeg druk, waardoor Twente nauwelijks van eigen helft afkwam. Na deze openingsfase slaagden de Tukkers er steeds vaker in om onder de hoge druk van PSV uit te spelen. Grote kansen bleven aan beide zijden alleen uit.

Halverwege de eerste helft was het Hilgers die zijn ploeg benadeelde. De verdediger van Twente speelde de bal veel te ver voor zich uit en raakte Hirving Lozano vervolgens met een spijkerharde tackle. Scheidsrechter Allard Lindhout deed de overtreding in eerste instantie af met geel, maar besloot Hilgers na tussenkomst van de VAR alsnog de rode kaart te geven.

Met een man meer op het veld ging PSV op jacht naar de voorsprong. Waar Lozano Lars Unnerstall als eerste testte met een afstandsschot, was Luuk de Jong daarna van dichtbij dicht bij de 0-1. Unnerstall wist ditmaal moeizaam redding te brengen, maar moest op slag rust alsnog een tegentreffer incasseren.

Twente viel met veel te veel spelers aan, waarna PSV dankzij een sterke onderschepping van André Ramalho uit kon breken. Johan Bakayoko bewaarde het overzicht door breed te leggen op Veerman, die kon binnenschuiven: 0-1. Direct na rust was ook de 0-2 een feit. Lozano legde een voorzet terug richting Luuk de Jong. De bal kwam vervolgens op het hoofd van Robin Pröpper en verdween knullig door de benen van Unnerstall in het doel van Twente.

De bezoekers deden het na de 0-2 rustig aan. Zo wisselde Bosz Lozano en Schouten voor Ismael Saibari en Malik Tillman. Ook Lang maakte een kwartier voor tijd nog zijn rentree. Het slotakkoord was echter voor Bakayoko, die simpel kon binnentikken na geklungel in de opbouw van de thuisploeg. De Belg kroop in de slotminuten nog door het oog van de naald nadat hij Ricky van Wolfswinkel vastpakte. Lindhout spaarde Bakayoko door hem niet zijn tweede gele kaart te geven.