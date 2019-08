FC Utrecht uitgeschakeld in Europa na frustrerende avond in Mostar

Het Europese seizoen van FC Utrecht zit er al weer op. De ploeg van trainer John van den Brom is er niet in geslaagd om Zrinjski Mostar uit te schakelen in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 1-1 in Utrecht stonden na negentig minuten spelen dezelfde cijfers op het scorebord in Bosnië en Herzegovina. Het leek uit te lopen op strafschoppen, maar in de tweede helft van de verlenging was het Ivan Lendric die scoorde na gestuntel in de Utrecht-defensie.

Utrecht moest door het 1-1 gelijkspel van vorige week scoren in Mostar. Zrinjski speelde daarom verdedigend, zakte in de eerste 45 minuten massaal in en gaf de bal aan de Eredivisie-club. De thuisploeg probeerde het tempo uit de wedstrijd te halen en dat frustreerde Van den Brom, die al vroeg in de wedstrijd geel kreeg na commentaar op de leiding. De bezoekers hadden moeite om door de stugge defensie van Zrinjski heen te voetballen en de kansen waren in het eerste bedrijf dan ook op een hand te tellen. Sean Klaiber en Václav Cerny ondernamen doelpogingen, maar kwamen niet tot scoren.

De beste kans van de eerste helft was voor de thuisploeg. Na 42 minuten spelen ontsnapte Utrecht aan een achterstand doordat Frane Cirjak naast het doel van David Jensen schoot. Op slag van rust kwam het team van Van den Brom op voorsprong, al werd het een handje geholpen door Ivan Brkic. De keeper van Zrinjski verkeek zich lelijk op een zwakke vrije trap van Simon Gustafson en liet de bal door zijn benen over de doellijn rollen: 0-1. De voorsprong was verdiend en door de goal van Gustafson werd de thuisploeg na rust gedwongen om van de eigen helft af te komen.

Met meer ruimte om te voetballen hoopte Utrecht de wedstrijd te beslissen, maar het liep anders. Zrinjski had al een paar waarschuwingen uitgedeeld toen Irfan Hadzic voor de neus van Jensen opdook en scoorde in de verre hoek. Utrecht liep achteruit en gaf de wedstrijd uit handen. In de slotfase zag Van den Brom zijn ploeg meer initiatief nemen, want met oog op de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen zondagmiddag tegen ADO Den Haag zat de club uit de Domstad niet op een verlenging te wachten. Utrecht drong meer aan dan de thuisploeg, maar telkens ontbrak het aan scherpte in de eindpass. Zrinjski hield eenvoudig stand en sleepte een verlenging uit het vuur.

Vroeg in de eerste helft van de verlenging was Gustafson er heel dichtbij. Zijn vrije trap werd uit de kruising geplukt door Brkic. Utrecht bleef de aanval zoeken, maar het tempo lag veel te laag om het team van trainer Hari Vukas in de problemen te brengen. Zrinjski beperkte zich tot verdedigen en vestigde zijn hoop op een strafschoppenserie. Zover kwam het niet, daar invaller Lendric in de 111e minuut optimaal profiteerde van geblunder aan de kant van Utrecht. Willem Janssen schoot de bal op ongelukkige wijze op de eigen lat, waarna Jensen de bal niet kon oprapen. Lendric was scherper en schoot zijn ploeg naar de volgende ronde.