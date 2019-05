‘Ajax ziet bod van zeven miljoen euro geaccepteerd worden’

Het begint erop te lijken dat Lisandro Martínez zijn carrière bij Ajax vervolgt. Het Argentijnse TyC Sports weet te melden dat een bod van de Amsterdammers op de 21-jarige linksback annex linker centrale verdediger door zijn club Defensa y Justicia is geaccepteerd. Ajax moet dan alleen nog tot een persoonlijk akkoord komen met Martínez.

De Telegraaf wist afgelopen dinsdag al te melden dat Ajax in Argentinië een bod van zeven miljoen euro had uitgebracht. De krant schreef dat de Amsterdammers de beste papieren hadden om Martínez binnen te hengelen en dat lijkt nu inderdaad het geval te zijn, want ook Voetbal International en het Algemeen Dagblad melden dat hij op weg is naar Ajax. Defensa y Justicia, afgelopen seizoen de nummer twee van de Argentijnse competitie, is akkoord gegaan met het geboden bedrag.

Daarmee lijkt Ajax onder meer River Plate en verschillende Mexicaanse clubs af te troeven in de strijd om Martínez, die bij Defensa y Justicia nog een contract tot medio 2021 had. Die club nam hem in 2017 in eerste instantie op huurbasis over van Newell’s Old Boys, om hem een jaar later definitief in te lijven. Martínez, die werd opgeleid door Newell’s Old Boys, speelde totaal 55 wedstrijden voor Defensa y Justicia, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 5 assists.

In Argentinië wordt Martínez beschouwd als een ‘betere versie’ van Nicolás Tagliafico. De huidige linksback van Ajax heeft aangekondigd om nog een jaar in Amsterdam te blijven, waardoor Martínez in alle rust kan worden klaargestoomd voor het eerste elftal. De linkerverdediger treft in Amsterdam mogelijk twee landgenoten, met Tagliafico en Lisandro Magallán. De enkelvoudig Argentijns international zou na Razvan Marin (Standard Luik), Kik Pierie (SC Heerenveen) en Kjell Scherpen (FC Emmen) de vierde aanwinst voor volgend seizoen zijn.