Onana vecht tegen vooroordeel: ‘Blanke keepers maken ook fouten’

André Onana is bij Ajax uitgegroeid tot een dragende kracht. De doelman uit Kameroen voelt zich echter soms een buitenbeentje en verklaart in een interview met de BBC waarom die gevoelens soms bij hem opspelen. Volgens Onana moeten donkere keepers altijd veel harder werken dan blanke keepers om de top in het voetbal te bereiken.

“Ik maak geen onderscheid tussen blanke en donkere keepers”, trapt de sluitpost van de Amsterdammers het gesprek af. “Ze zijn wat mij betreft hetzelfde. Zij maken ook fouten. Ik maak fouten, net zoals iedereen die weleens maakt. Donkere keepers moeten zich altijd goed voorbereiden. Het wordt ons namelijk niet altijd even makkelijk gemaakt.”

“Er zijn niet veel donkere keepers in de absolute top en ons imago is al niet geweldig. Veel mensen denken dat wij over weinig zelfvertrouwen beschikken en daarom veel blunders maken”, voegt Onana daaraan toe. “Daar moet verandering in komen, want aan de top komen is voor ons al een hele opgave. Het bezorgt mij echter geen slapeloze nachten. Donker of blank, ik ben op de eerste plaats een doelman.”

Onana blikt terloops vooruit op het treffen van Ajax met Tottenham Hotspur van woensdagavond. Ajax won vorige week dinsdag met minieme cijfers (0-1) en beschikt zodoende over de beste papieren om de finale van de Champions League te bereiken. “We hadden nooit verwacht dat we in de halve finale zouden staan, maar het is ons gelukt. We zullen er alles aan doen om ons te plaatsen voor de finale.”