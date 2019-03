‘Ajax en Scherpen moeten niet wijken voor deze kwalijke supportersterreur’

Niet alle supporters van Ajax zijn blij met de belangstelling voor Kjell Scherpen. Via een bericht op Instagram liet de F-Side, de harde supporterskern van Ajax, donderdag duidelijk blijken dat Scherpen 'niet welkom' is. In het verleden deed Scherpen positieve uitspraken over Feyenoord en als elfjarig jochie liet hij zich denigrerend uit over Ajax. Valentijn Driessen spreekt van een 'misselijkmakende hetze'.

"Ik ben al heel lang fan van Feyenoord. Nu ik mijn eerste doel, keepen in de hoofdmacht van FC Emmen, heb bereikt ga ik vol voor de tweede mijlpaal: vaste doelman van Feyenoord worden", zei de negentienjarige doelman in augustus vorig jaar nog tegen RTV Drenthe. Als elfjarige twitterde Scherpen termen als 'kut Joden', 'kut Ajax' en 'lucky Ajax' en ook die tweets worden aangehaald door de F-Side.

"Sinds bekend is dat Ajax de doelman wil inlijven, intimideren zogenaamde clubaanhangers Scherpen en de clubleiding van Ajax met smakeloze berichten op sociale media", merkt Driessen op in zijn column voor De Telegraaf. "Op dusdanige wijze dat ze hopen dat de Amsterdammers afzien van de Emmenaar. Zelfs de onlangs overleden broer van Scherpen wordt erbij gehaald."

"Het is een misselijkmakende hetze, die hopelijk beperkt blijft tot een klein groepje en geen navolging krijgt bij een groter deel van de harde kern", voegt Driessen eraan toe. "De clubleiding van Ajax en Scherpen moeten niet wijken voor deze kwalijke supportersterreur. Ajax moet de doelman naar de Johan Cruijff ArenA halen. Ondanks het feit dat hij als elfjarige in een Feyenoord-pyjama sliep."

Er zijn ook andere geluiden te horen vanuit de aanhang van Ajax. Jessica Westdijk van fansite Ajax1 raadt Scherpen in een column aan om zijn hart te volgen. "Hoe pijnlijk en kwetsend moet het zijn om vanochtend op te staan met zulke berichten. Stel je even voor dat jij Kjell Scherpen was deze ochtend. Hoe zou jij je voelen, als je al die blinde haat over je heen zou krijgen? Terwijl je gewoon wilt doen wat je het liefste doet: voetballen op zo hoog mogelijk niveau", schrijft ze.