Na 27 wedstrijden met zware blessure nu alsnog einde seizoen voor Kjell Scherpen

Een zeer opmerkelijk verhaal uit Oostenrijk. Kjell Scherpen, die door Sturm Graz wordt gehuurd van Brighton & Hove Albion, heeft dit seizoen alle wedstrijden met een zware blessure gespeeld. De doelman scheurde in de zomer een kruisband in zijn linkerknie, maar had daar geen last van.

Scherpen kwam dit seizoen tot 27 officiële optredens voor de ploeg uit de Oostenrijkse Bundesliga. Op het oog zonder problemen. Zo speelde hij twee keer mee tegen PSV in de voorronde van de Champions League.

Nu blijkt dat hij in de zomer, voor aanvang van het seizoen, een kruisband in zijn linkerknie heeft gescheurd. Die blessure kost een doorsnee speler doorgaans een maand of acht aan revalidatie, maar Scherpen kwam sindsdien dus nog tot een zeer flink aantal wedstrijden.

Nu moet Scherpen, die donderdag nog negentig minuten meedeed in het met 3-0 verloren Europa League-duel met Sporting Portugal, alsnog onder het mes. De operatie kost de doelman het rest van het seizoen. Een fikse tegenvaller voor Sturm, dat met Red Bull Salzburg en LASK Linz strijdt om de titel in Oostenrijk.

Bovendien komt Sturm na de winterstop nog uit in de Conference League, daar het derde eindigde in zijn Europa League-poule achter Atalanta en Sporting. "Hij zal dit seizoen geen wedstrijden meer voor ons spelen", bevestigt clubwoordvoerder Stefan Haller tegenover het Oostenrijkse persbureau APA.

Bij Sturm hoopt men desondanks dat Scherpen zijn laatste wedstrijd voor de club nog niet gespeeld heeft. Het lijkt erop dat die Schwoazn daarin gaan slagen. "We zijn momenteel de gesprekken aan het afronden om de huurperiode te verlengen. Het plan is om hem opnieuw te huren voor het seizoen 2024/25.”

Scherpen lijkt in Brighton vooralsnog weinig toekomst te hebben. Met Bart Verbruggen en Jason Steele heeft manager Roberto De Zerbi twee prima opties. Daarnaast heeft de Italiaan ook nog de beschikking over Tom McGill.

