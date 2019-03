‘Bayern München is overtuigd en klopt bij Ajax aan voor Hakim Ziyech’

Bayern München wil komende zomer flink gaan investeren en is in de zoektocht naar nieuwe spelers uitgekomen bij Ajax. De Duitse topclub is volgens Marca zeer geïnteresseerd in Hakim Ziyech. De Marokkaans international speelde in de groepsfase van de Champions League twee keer tegen Bayern en wist de clubleiding van der Rekordmeister met zijn optreden tegen Real Madrid definitief te overtuigen.

Naar verluidt heeft Bayern zelfs al contact gezocht met de Amsterdammers om te praten over een eventuele transfer. Het zal voor Bayern echter geen gemakkelijke klus worden om Ziyech naar de Allianz Arena te halen. De aanvallend ingestelde middenvelder ligt nog tot de zomer van 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA en zijn marktwaarde wordt door de Spaanse krant geschat op een slordige 35 miljoen euro.

Het lijkt erop dat Ajax nog meer geld wil zien voor de smaakmaker. Ziyech speelde dit seizoen al 36 wedstrijden voor de ploeg van trainer Erik ten Hag en is onmisbaar in de Amsterdamse opstelling. Met achttien doelpunten en zeventien assists is de Drontenaar mede verantwoordelijk voor de uitstekende prestaties van Ajax. De Amsterdammers zijn nog in de race voor de landstitel, spelen de bekerfinale en wisten zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League.

In de groepsfase van dat toernooi speelde Ziyech al twee keer tegen Bayern. In München hield Ajax de Duitse club op 1-1, terwijl in Amsterdam met 3-3 gelijk werd gespeeld. Ziyech speelde in zijn geboorteplaats bij Reaal Dronten en ASV Dronten, voordat hij in 2007 overstapte naar de jeugdopleiding van sc Heerenveen. Daar debuteerde hij in het betaald voetbal en via FC Twente kwam de linkspoot in 2016 bij Ajax terecht.