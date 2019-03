Man United stunt en schakelt PSG uit in zenuwslopende thriller

Manchester United is er woensdagavond op spectaculaire wijze in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League ten koste van Paris Saint-Germain. De Franse topclub, die de heenwedstrijd met 0-2 had gewonnen, keek in het Parc des Princes in de rust tegen een 1-2 achterstand aan. In de absolute slotfase kregen de bezoekers een strafschop mee en die werd benut door Marcus Rashford, waardoor United alsnog doorgaat in het miljardenbal: 1-3.

De Engelsen moesten de 0-2 nederlaag zien weg te werken die in februari werd geleden op Old Trafford. Na bijna twee minuten zorgde Romelu Lukaku voor een enorme boost voor the Red Devils, aangezien de spits kon profiteren van een fout van Thilo Kehrer. De onder druk gezette verdediger produceerde een slechte terugspeelbal waarvan Lukaku profiteerde. De Belg anticipeerde knap, dribbelde richting het vijandelijke doel en kapte Gianluigi Buffon uit: 0-1.

Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, want tien minuten later stond het alweer 1-1. Dani Alves had een mooie steekpass in huis die belandde bij Kylian Mbappé. Het toptalent zette meteen voor, waarna Juan Bernat van dichtbij binnen kon tikken. PSG bleef vervolgens domineren, maar het was United dat via Lukaku na een halfuur weer toesloeg. Buffon kon een afstandsschot van Rashford niet goed verwerken, tot vreugde van Lukaku, die alert reageerde: 1-2.

In het restant van de eerste helft was PSG de dominante partij, maar was het vooral United dat echt gevaarlijk werd. Het bleef echter bij 1-2, ondanks een goede mogelijkheid van Rashford. Na de onderbreking vielen er minder grote kansen te noteren, maar bleef de spanning wel voelbaar in het Parc des Princes. Angel Di Maria leek zijn ploeg tien minuten na rust de bevrijdende 2-2 te gunnen, maar de Argentijnse aanvaller bevond zich in buitenspelpositie.

United bleef zoeken naar de 1-3 en manager Ole Gunnar Solskjaer probeerde met het inbrengen van onder anderen Tahith Chong iets teweeg te brengen. De Nederlander mocht tien minuten voor tijd invallen in plaats van Andreas Pereira. Het was echter PSG dat de beste kansen had op meer doelpunten, maar Mbappé en Bernat faalden om de 2-2 te maken. United kreeg in de slotfase echter nog een discutabele strafschop van arbiter Damir Skomina vanwege een handsbal van Presnel Kimpembe. Rashford faalde vervolgens niet en schoot zijn ploeg naar de volgende ronde: 1-3.