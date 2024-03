Courtois gooit opnieuw olie op het vuur in veelzeggende reactie van 3 emoji's

Thibaut Courtois lijkt definitief de handdoek te hebben gegooid naar een terugkeer in de Belgische nationale ploeg. De 31-jarige doelman van Real Madrid had al een allesbehalve goede relatie met bondscoach Domenico Tedesco en maakte dat deze week niet beter, door met drie veelzeggende emoji’s te reageren op uitspraken van de keuzeheer.

Courtois maakte afgelopen december al duidelijk dat hij niet beschikbaar zou zijn voor EK aankomende zomer in Duitsland, omdat hij naar eigen zeggen niet fit genoeg zou zijn. Deze week verscheen de doelman echter al wel op de trainingsvelden van Real Madrid, maar een terugkeer bij De Rode Duivels is nog niet aan de orde.

De relatie tussen Courtois en Tedesco kreeg vorig jaar juni al een flinke knel. In een duel tegen Oostenrijk kreeg niet Courtois, maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband van Tedesco. Courtois verliet vervolgens de selectie, waarna Tedesco beweerde dat dit met de aanvoerderssituatie te maken had. Courtois reageerde vervolgens boos en teleurgesteld en beweerde dat hij te kampen had met een knieblessure.

De problemen tussen de bondscoach en de doelman leken deze week alleen maar groter te worden. De linkspoot gaf op X een like op een tweet van Axel Witsel, die eveneens buiten de Belgische selectie werd gelaten. Donderdag deed hij daar nog een schepje bovenop.

Op X reageerde Courtois namelijk met drie leugenaar-emoji’s op een video van een persconferentie met bondscoach Tedesco. Daarin deed hij uitspraken over zijn relatie met Courtois. “Zijn positie is duidelijk”, aldus Tedesco. “Hij heeft dat duidelijk en op tijd naar ons gecommuniceerd, wat erg netjes van hem is. Er is sindsdien geen nieuwe informatie onze kant op gekomen.”

“Ik heb alles, maar dan ook alles, geprobeerd”, luidt het statement van Tedesco over de situatie met zijn doelman. “De laatste informatie die ik heb is dat hij zich niet comfortabel voelde om het EK te spelen.” Courtois reageert onder de video met de drie leugenaar-emoji’s, waarmee hij suggereert dat hij van gedachte is veranderd.

Courtois maakt zijn positie met deze opmerking niet beter. Tedesco verlengde onlangs zijn contract tot 2026 en dus is een terugkeer van de doelman voor het EK vrijwel uitgesloten. België neemt het op het EK op tegen Slowakije, Roemenië en de winnaar van play-off B.

