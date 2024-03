AS Roma zoekt naar opvolger Romelu Lukaku en komt uit bij voormalig Ajax-flop

AS Roma is geïnteresseerd in de diensten van Lorenzo Lucca, zo meldt Gazzetta dello Sport donderdag. De Italianen sorteren voor op een terugkeer van Romelu Lukaku naar zijn werkgever Chelsea, waarbij ze in de zoektocht naar zijn opvolger uit zijn gekomen bij de voormalig Ajacied.

In Rome wordt er verwacht dat Lukaku na dit seizoen zal terugkeren op Stamford Bridge. Dit seizoen werd de ijzersterke Belg gehuurd van Chelsea. Daarom kijkt de club nu alvast rond naar een mogelijke opvolger van Lukaku, waarbij Lucca hoog op het lijstje staat bij i Giallorossi.

De Italiaanse spits staat momenteel onder contract bij Pisa, dat uitkomt in de Serie B, maar wordt verhuurd aan Udinese, dat momenteel veertiende staat in de Serie A. Daar is hij inmiddels verzekerd van een basisplaats en was hij al goed voor 7 doelpunten en 3 assists in 29 duels.

Lucca maakt daarmee een uitstekend seizoen door bij Udinese en dat is niet ongezien gebleven. De 23-jarige aanvaller werd tijdens de interlandbreak door bondscoach Luciano Spalletti zelfs voor het eerst opgenomen in de 28-koppige selectie van Gli Azzurri. Een dijbeenblessure gooide echter roet in het eten van een mogelijk debuut.

Het wordt daardoor ook lastig voor Lucca om zich in de EK-selectie van Italië te knokken, daar zijn collega-spitsen zich in de interlands tegen Venezuela en Ecuador konden laten zien aan de bondscoach. Mateo Retegui, één van de concurrenten voor een plekje in de selectie van Spalletti, trof twee keer doel tegen Venezuela.

Bij AS Roma zou Lucca volgend seizoen de strijd aan kunnen gaan met Tammy Abraham, die ook hoopt op meer speeltijd. Een andere mogelijkheid is dat de twee samen een spitsenduo zullen vormen, daar ook Paulo Dybala deze zomer uit zijn contract loopt in Rome en er dus een extra plek vrij lijkt te komen in de voorhoede van de ploeg van Daniele de Rossi.

Lucca kwam vorig seizoen op huurbasis uit in de Johan Cruijff ArenA, maar kon daar maar weinig potten breken. In veertien optredens in de hoofdmacht wist de boomlange spits twee keer het net te vinden.

