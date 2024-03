‘Ajax en PSV strijden om piepjong defensief toptalent Jorthy Mokio’

Ajax en PSV hopen zich te versterken met de piepjonge centrale verdediger Jorthy Mokio, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Belgisch jeugdinternational van KAA Gent is een interessant doelwit, daar hij nog altijd geen profcontract heeft getekend bij zijn jeugdliefde. Mokio vierde afgelopen donderdag zijn zestiende verjaardag en kan zaterdagavond tegen Standard Luik de jongste debutant in het Belgische voetbal worden.

Mokio wordt omschreven als het grootste talent van Gent, de stad waar hij geboren is. Na zijn verjaardag afgelopen donderdag is de linkspoot door trainer Hein Vanhaezebrouck direct opgenomen in de wedstrijdselectie van de Buffalo’s.

Indien Mokio tegen Standard Luik in actie komt, is hij de jongste debutant in het Belgische voetbal. Daarmee kan hij de gestopte Nii Lamptey (16 jaar en 6 dagen) en Belgisch topscorer aller tijden Romelu Lukaku (16 jaar en 11 dagen) aftroeven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het Laatste Nieuws, een belangrijk dagblad in België, sprak met meerdere jeugdtrainers en makelaars over Mokio. “Het is een fenomeen”, kreeg de redactie onder meer te horen. Voor zijn leeftijd zou Mokio behoorlijk volwassen zijn, terwijl hij verder uitblinkt in de duels en in balbezit iets extra’s kan toevoegen.

Ajax en PSV krijgen concurrentie van meerdere buitenlandse clubs, waaronder Borussia Dortmund en LOSC Lille. Dat Mokio nog niet eerder bij de wedstrijdselectie van Gent zat heeft vooral te maken met zijn contractsituatie. “Had hij wel al getekend, wat in België mogelijk is vanaf 15 jaar, dan had hij al eerder selecteerbaar geweest voor de A-ploeg.”

Gent doet er alles aan om Mokio te behouden, ook op financieel vlak. “Ik ga niet over de sommen spreken die we nu aangeboden hebben. Maar het is gigantisch”, aldus CEO Michel Louwagie. Volgens Het Laatste Nieuws is Gent inmiddels al van plan om Mokio een verbeterde aanbieding te doen.

Mokio werd door Gent in 2021 opgepikt bij KFC Merelbeke. De centrumverdediger behoort officieel nog tot de selectie van Gent Onder 18, maar deed ook al een aantal duels mee in de UEFA Youth League. Daarnaast is Mokio jeugdinternational bij België Onder 18. Mogelijk kunnen Ajax of PSV het defensieve toptalent verleiden tot een overstap naar Nederland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties