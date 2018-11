‘Veelzeggend is de moeite die De Jong nu heeft om dominant te zijn’

Daags na de sensationele comeback van het Nederlands elftal tegen Duitsland zijn de ochtendkranten niet onverdeeld positief. De veerkracht van Oranje wordt alom geprezen, maar bij het spel worden kritische noten geplaatst. Oranje was immers tachtig minuten lang de onderliggende partij en richtte zich pas vlak voor tijd op. De 2-2 remise leverde het team van Ronald Koeman een ticket op voor het finaletoernooi van de Nations League.

Volgens het Algemeen Dagblad is Oranje in 2018 veranderd van 'paria in Europa tot een ploeg waar de toplanden weer tegen opkijken'. De krant erkent dat de gelijkmaker 'uit het niets' viel en dat Oranje lange tijd werd afgetroefd door de Duitsers. "Veelzeggend is de moeite die Frenkie de Jong nu heeft om dominant te zijn in het spel van Nederland, scherp onder druk gezet door afwisselend Toni Kroos, Serge Gnabry of Joshua Kimmich, en vaak gedwongen de bal tussen zijn eigen verdedigers op te halen. Ook typerend: de acties van Memphis Depay, die deze keer vaker mislukken dan slagen, waardoor zijn spel vanzelf iets lankmoedigs krijgt."

"Epke, Sven, Ranomi, Tom en Max. Iedere sportliefhebber in Nederland kent hun namen, maar ook Mien uit Assen die weinig met sport heeft. Frenkie, Memphis en Matthijs kunnen nu ook in dat rijtje, als spelers van Oranje aan wie de gunfactor kleeft", vervolgt het dagblad. Men voegt eraan toe dat Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt er evenwel 'niet bepaald als Cruijff en Beckenbauer' bij liepen. "Frenkie de Jong wordt soms met Johan Cruijff vergeleken, maar laten we dat nu gewoon niet doen. Middenvelders als Xavi, Iniesta en Busquets in zijn middenveldrol bij Barcelona, in die richting kan hij zich hopelijk wel ontwikkelen."

Ook De Volkskrant probeert nuance aan te brengen in de euforie rond de twee talenten van Ajax. Men noemt de verhalen over bedragen van zeventig à tachtig miljoen euro overdreven. "Althans, de markt is zo doorgedraaid dat die sommen best op tafel zullen komen, maar dat wil niet zeggen dat de spelers al voortdurend goed zijn. De Jong had moeite om het spel te versnellen en moest zijn meerdere erkennen in routinier Kroos, waar het om het maken van het spel ging. Memphis speelde weinig klaar tegen de Duitse reuzen Hummels, Rüdiger en Süle, al bleef hij strijden. De Ligt was twee keer niet op zijn best bij de doelpunten."

Het was Duitsland dat ervoor zorgde dat Oranje er nauwelijks aan te pas kwam, benadrukt Trouw. "In sport is er ook een tegenstander. Die wilde dat gisteren niet toelaten, en zo speelde Oranje herhaaldelijk het besluiteloze voetbal waarvoor zijn recente voorgangers volop waren beschimpt", luidt de analyse. "Het is meer een constatering dan een diskwalificatie. Dit gebeurt in een ploeg in opbouw, die nog niet zo ver kan zijn als her en der toch alweer was verondersteld." Volgens de krant speelde Duitsland 'per saldo' misschien wel het beste van de drie ploegen in de poule. Maar: "Verdiend telt niet in voetbal."

De Telegraaf is het meest positief van de kranten. Oranje 'is terug aan de top van het internationale voetbal', aldus de grootste krant van Nederland. Virgil van Dijk is een 'prima aanvoerder', Georginio Wijnaldum groeit 'naar zijn beste vorm toe', Ryan Babel is 'aan zijn tweede jeugd bezig', Daley Blind is 'het oliemannetje' en Memphis Depay kan met zijn vrije rol het verschil maken 'op ieder niveau, tegen iedere tegenstander'. "Intussen geniet Koeman steeds meer van de eenheid van zijn team en heeft hij de zaak tactisch voor elkaar sinds hij in de tweede helft tegen Peru in augustus de ideale formatie voor zijn internationals vond: 4-3-3."

In Duitsland heerst teleurstelling na het puntenverlies. Oranje was 'onherkenbaar', aldus Der Spiegel. "De extreem zwakke tegenstander speelde in de eerste helft geen enkele rol van betekenis en kreeg doelpunten van Timo Werner en Leroy Sané om de oren. In de slotfase ging het toch nog mis voor Duitsland." BILD, dat eerder opriep tot het ontslag van bondscoach Joachim Löw, spreekt evenwel van een 'goede wedstrijd' van Die Mannschaft. "Veel aanvallende power, fantasierijk en verdedigend sterk. Het was, voor rust, de beste interland van het jaar."