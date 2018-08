‘In muppetshow van Derksen is het altijd Marokkaantje dit en Marokkaantje dat’

Noussair Mazraoui verkiest een interlandloopbaan voor Marokko boven het Nederlands elftal, zo maakte hij woensdag bekend. De rechterverdediger van Ajax geeft daarmee gehoor aan de oproep van bondscoach Hervé Renard voor het kwalificatieduel voor de Afrika Cup met Malawi. Bondscoach Ronald Koeman en technisch directeur Nico-Jan Hoogma probeerden de in Nederland geboren Mazraoui onlangs namens de KNVB nog te bewegen voor Oranje te kiezen, maar de inspanningen waren tevergeefs.

Toen Ibrahim Afellay en Khalid Boulahrouz meer dan tien jaar geleden voor het Nederlands elftal kozen, deden zij dat in de hoop prijzen te pakken en zich in de kijker te spelen bij Europese topclubs. Dat kan nu net zo goed bij Marokko, zegt Dries Boussatta. Hij was in 1998 de eerste Marokkaanse Nederlander die voor Oranje uitkwam.

“Nederlanders praten vaak denigrerend over deelname aan de Afrika Cup, maar wat heeft Nederland dan gewonnen? Eén Europese prijs, in 1988”, verklaart Boussata in de Volkskrant. Johan Derksens uitspraken over Marokkaanse Nederlanders werken averechts, stelt Boussatta. “In de muppetshow van Derksen is het altijd Marokkaantje dit en Marokkaantje dat. Voetballers horen dat en voelen zich tweederangsburgers.”

Boussatta denkt dat ‘negen van de tien’ Marokkaans-Nederlandse voetballers in de toekomst voor het Marokkaanse elftal gaan kiezen. “Moest ik nu kiezen, werd het ook Marokko”, verzekert de oud-voetballer. Mazraoui speelde in het verleden ook al voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Marokko, het land waar zijn ouders geboren zijn. Hakim Ziyech, zijn teamgenoot bij Ajax, en Sofyan Amrabat (Club Brugge) zaten recent met hetzelfde dilemma en namen dezelfde beslissing.